Moppe-liikenne muuttuu Mikkelissä tiistaina — Toinen linja ei enää aja ennalta määrättyä reittiä

Kutsuohjattava palveluliikenne alkaa Mikkelissä tiistaina. Palveluliikenteen Moppe 2 -auto siirtyy kokonaisuudessaan kutsuohjauksen piiriin niin, että aikaisemmasta poiketen autolle ei ole ennalta määritettyä reittiä tai aikataulua. Sen sijaan auto täytyy erikseen tilata. Tilauksen voi tehdä puhelimitse tai myöhemmin myös tilaussovelluksella.

Kyseessä on kokeilu, joka kestää ainakin kesään asti. Kokeilun tavoitteena on selvittää matkojen yhdistelyä sekä testata maaliskuussa käyttöön tulevaa tilaussovellusta. Kokeilu on osa Sitran rahoittamaa hanketta