Syyslomaviikon aikana Mikkelissä riittää monenlaista tekemistä — Keräsimme yhteen eri ikäisille menovinkkejä

1| Lasten kulttuurikeskus Vekkula järjestää halloween-aiheista tapahtumaa syyslomaviikon aikana. Luvassa on hurja kummitustalo, jossa voi kokeilla, pääseekö pimeistä sokkeloista ulos, ja työpajoissa pääsee valmistamaan ikioman slimen tai taikasauvan. Materiaalimaksu on 3 euroa ja molemmat pajat yhdessä maksavat 5 euroa. Kummitustalo on tarkoitettu yli 7-vuotiaille. Pienemmille suositellaan talon etuosassa olevaa peikkonäyttelyä.

Kummitustalo Mikkelissä 22.10—2.11. tiistaista torstaihin klo 10—17 ja perjantaista lauantaihin 14-19. Sisäänpääsymaksu on 5 e

2| Tiistaina Mikkelin pääkirjastossa vierailee laulava pupujussi eli Leena Pyylampi mukana kaksi eri ikäisille lapsille sopivaa konserttia. Kello 10 alkaa alle kouluikäisille suunnattu Syysiloja-konsertti, jossa kuullaan lauluja hassuista ystävistä ja talventulosta runoja, sekä laululeikkejä. Kello 14 taas alakouluikäiset pääsevät kuulemaan ja näkemään Minä ja kaverit -konsertin, joka sisältää lauluja, loruja ja ystävyyttä, minua ja tunteita käsitteleviä laululeikkejä.

Konsertit tiistaina 22.10. Mikkelin seutukirjaston lastenosastolla klo 10—15. Vapaa pääsy.

3| Käsityö- ja kirjallisuuspiiri Kirjasilmukassa tehdään omia käsitöitä, kuunnellaan ääneen luettua kirjallisuutta ja napostellaan.

Kirjasilmukka tiistaina 22.10. klo 14—15.30 Ravintola Martassa Ristiinassa.

4| Perjantai-illan hämärtyessä kuusi erilaista museota ja kulttuurihistoriallista kohdetta avaa ovensa Museoiden yössä. Esimerkiksi Päämajamuseossa on pimeä museoseikkailu lapsille, Suur-Savon museossa harvinaiset tulitaideteokset ja -show, Jalkaväkimuseossa Aarrejahti ja silent disco Kivisakastilla. Kauppakeskus Akselissa nähdään Etelä-Savon tanssiopiston esityksiä. Illan aikana museokohteiden välillä ajaa maksutta Mikke-juna.

Museoiden yö Mikkelissä perjantaina 25.10. kello 17—24. Ilmainen tapahtuma.

5| Estery järjestää ikäihmisille tarkoitettua ilmaista digiopastusta läpi koko syksyn. Opastuksessa voi käväistä esimerkiksi oman älypuhelimen tai tabletin kanssa tai käyttää hyväksi kirjaston tietokoneita.

Digiopastusta ikääntyville torstaina 24.10. klo 12—14 Mikkelin pääkirjaston 2. kerroksen aulassa.

6| Iik mikä meno on Mikkelin kaupungin ja paikallisten liikuntaseurojen järjestämä lasten ja lapsiperheiden viikoittainen maksuton liikuntavuoro Saimaa-stadiumilla. Tapahtuma on avoin kaikille 5—12-vuotiaille ja myös lasten vanhemmat ovat tervetulleita liikkumaan, alle kouluikäisillä täytyy olla mukana aikuinen. Syyslomaviikolla kattauksessa on muun muassa Bravon ohjaamaa voimistelua, e-urheilua, krikettiä ja amerikkalaista jalkapalloa Mikkelin Bouncerseilta.

Iik mikä meno Saimaa-stadiumissa maanantaina 21.10. klo 14—16.

7| Syyslomaviikolla Naisvuoren uimahalli on auki maanantaista perjantaihin kello 14—20, aamu-uinti ma, ke ja pe kello 6—8 ja la—su kello 13—18. Viihdeuimala Rantakeidas on poikkeuksellisesti avoinna ma, ke ja pe kello 11—20.30, ti, to kello 7—20.30 ja la—su 11—18.

Risto Hämäläinen Lomalla voi käydä polskimassa uimahallissa.

8| Elokuvateattereissa on syysloman aikana nähtävissä monenlaista sisältöä. Koko perheen elokuvasta Toy Story 4 tutut Buzz, Woody ja muut Bonnien lelut seikkailevat Kinolinnan näytöllä monta kertaa tämän viikon aikana. Muita lasten elokuvia Mikkelin elokuvateattereissa tällä viikolla ovat Late Lammas -elokuva: Farmageddon ja Jeti. Nähtävissä on myös muun muassa uusi kotimainen komedia Fingerpori ja psykologinen draamaelokuva Jokeri, joka käsittelee nyky-yhteiskuntamme ongelmia.

9| Mikkelin Teatterin lavalla esitetään syyslomaviikon aikana muutama näytös. Lapsille suunnattu Reetta-Karhun talviuni esitetään 25.10. kello 13 ja hieman vanhemmille Rakastunut Ryti perjantaina kello 19 ja lauantaina kello 13.

Jaakko Avikainen Reetta-Karhun talviuni -näytös on nähtävissä vain kerran syysloman aikana.

Kirjoittaja oli viime viikon tet-harjoittelussa Länsi-Savon toimituksessa.