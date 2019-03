THL:n tutkimus: Jätevedet paljastavat, että Mikkelissä käytetään amfetamiinia kuudenneksi eniten Suomen kaupungeista

Ennätyksellisen laaja jätevesitutkimus paljastaa, miten yleistä huumeidenkäyttö on 23 suomalaisessa kaupungissa. Mikkeli on kymmenes koko maan kaupunkien listalla.

Suomalaisten jätevedet paljastavat, että kokaiinin käyttö oli viime vuonna yleisintä Helsingissä, amfetamiinin käyttö Kouvolassa ja metamfetamiinin käyttö Lahdessa.

Mikkeli sijoittui amfetamiinin käyttäjien listalla kuudenneksi, MDMA:n eli ekstaasin käytössä kymmenenneksi, kokaiinin käytössä 18:ksi ja metamfetamiinin käytössä 16:ksi.

Kun mukaan lasketaan kaikki huumeet, on Mikkelin sijoitus kaupunkien listalla kymmenes.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL mittasi suomalaiskaupunkien jätevesistä, minkä verran eri alueilla käytettiin viime vuonna amfetamiinia, metamfetamiinia, kokaiinia sekä MDMA:ta eli ekstaasia.

Nämä neljä huumausainetta kuuluvat yleisimpien huumeiden joukkoon Suomessa. Kannabis puuttuu tutkimuksesta, koska sen käyttöä ei voida arvioida tällä hetkellä jätevesistä luotettavasti.

Amfetamiinin ja metamfetamiinin käytössä Kouvola, Lahti, Helsinki ja Kotka erottuvat muista kaupungeista.

Lahtea on kutsuttu viime vuosina julkisuudessa Suomen amfetamiinipääkaupungiksi, mutta tutkimuksen mukaan kyseenalainen titteli kuuluu tällä kertaa, tosin hyvin niukasti, Kouvolalle.

Siellä käytettiin asukasmäärään verrattuna enemmän amfetamiinia kuin muissa kaupungeissa. Lahdessa amfetamiinin käyttö oli toiseksi yleisintä ja Kotkassa kolmanneksi yleisintä.

Torstaina julkaistussa yli 70 eurooppalaiskaupungin jätevesitutkimuksessa Lahti, Kouvola ja Helsinki sijoittuivat amfetamiinin käytön yleisyydessä kärkipäähän. Lahti oli viides, Kouvola kuudes ja Helsinki yhdeksäs.

Huumeidenkäyttö oli vähäisintä Savonlinnassa

Tutkimusnäytteet on kerätty samanaikaisesti viime vuoden maaliskuussa ja marraskuussa kaikkien paikkakuntien vedenpuhdistamoilla.

Kun kaikkien mitattujen huumausaineiden käyttömäärät laskee yhteen, huumeidenkäytön ykköskaupungiksi nousee THL:n tutkimuksen mukaan asukaslukuun suhteutettuna Helsingin jätevedenpuhdistamon alue.

Toiseksi eniten huumeita käytettiin viime vuonna Lahdessa ja kolmanneksi eniten Kouvolassa. Kyseenalaiseen kärkipäähän sijoittuivat myös Kotka ja Espoo.

Vähäisintä huumeidenkäyttö oli puolestaan Savonlinnassa, Kokkolassa, Porissa, Kajaanissa ja Seinäjoella.

Vastaavia jätevesitutkimuksia on tehty Suomessa vuodesta 2012 lähtien, mutta tällä kertaa THL toteutti tutkimuksen selvästi aiempaa laajempana. Nyt mukana on kaikkiaan 23 kaupunkia, kun aikaisemmin niitä on ollut enimmillään 14.

Yksittäisiä kaupunkeja koskevia tutkimustuloksia kannattaa pitää ainoastaan suuntaa antavina, koska tutkimuskaupunkien vedenpuhdistamoille voi tulla jätevesiä myös lähikunnista.

Koko juttu HS:n verkkosivuilla.