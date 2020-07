Saarikolla on valmiiksi kannatusta Etelä-Savossa – Piirijohtaja Sepponen odottaa molempia keskustan puheenjohtajaehdokkaita piirikokoukseen Mikkeliin

Kisaa on kaivattu, sanoo Arto Sepponen.

Keskustan Etelä-Savon piirin puheenjohtaja Arto Sepponen pitää puheenjohtajakisan syntymistä monin tavoin tärkeänä puolueelle ja sen kentälle.

– Puoluekokouksen kiinnostavuus lisääntyi, ja nyt saadaan aikaiseksi keskustelua puolueen suunnasta ja keskeisistä asioista, arvioi Sepponen.

Ilmoittaessaan pyrkivänsä keskustan johtoon Annika Saarikko sanoi haluavansa palauttaa innostusta ja itseluottamusta puolueväelle. Samat tavoitteet Sepponen nimeää keskeisiksi. Esimerkiksi kunnallisvaaliehdokkaiden hankkimisen odotetaan vauhdittuvan.

Jaana Virtanen Arto Sepponen arvioi, että keskustan puoluekokoukseen liittyvä kiinnostus lisääntyi Saarikon ilmoituksen myötä.

Asetelmia Katri Kulmunin ja Saarikon välillä hän ei ryhdy vielä tässä vaiheessa kovin tarkasti ennakoimaan. Sepposen mukaan Saarikolla on jo kuitenkin valmiiksi kannatuspohjaa maakunnassa.

– Omissa joukoissa on ollut vahva tahtotila, että saataisiin kisa aikaiseksi, ja Saarikolla on kannatusta.

– Oman ratkaisuni teen ehdokkaiden välillä myöhemmin, mahdollisesti vasta vaaliväittelyn perusteella.

Kulmunin ongelmaksi piirijohtaja nimeää sen, ettei tämä ole saanut kirkastettua puolueen kuvaa eikä esimerkiksi ole kiertänyt kenttää aiemmin lupaamallaan tiheydellä.

Piirikokoukseen kaksi viikkoa

Keskustassa puoluejohtaja on tavallisesti vaihtunut vasta vaalitappion jälkeen, ei pelkän gallup-kannatuksen laskun perusteella. Sepponen toteaa myös kannatuksen laskun olevan tulkittavissa vaalitappioksi.

– Toisaalta voidaan kysyä, onko vain yksi henkilö vastuussa tilanteesta.

Puoluekokouksessa valinta on vahvasti paikallisyhdistysten ja niiden nimeämien edustajien käsissä.

Sepponen arvioi, että Etelä-Savossa valinnalle suuntaa antavat piirikokoukset, jonka Etelä-Savon piiri järjestää Mikkelissä 12. elokuuta ja Itä-Savon piiri seuraavana päivänä.

– Odotamme piirikokoukseen molempia ehdokkaita. Kulmuni on paikalla, ja Saarikon suuntaan on jo viestitty, että hän on tervetullut, jos ministeritehtävät sallivat.

Näkemyseroja ehdokkaille voi muodostua EU:n elvytyspakettiin suhtautumisesta.

– Odotan vaaliteemaksi nousevan myös sen, millä tavalla Suomessa työllisyyttä parannetaan ja velat saadaan maksettua.

Sepposen mukaan Etelä-Savossa perätään myös sitä, pitääkö hallitusohjelma ja säilyykö Etelä-Savon maakunta sekä turvataanko keskussairaaloiden palvelut.