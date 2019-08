Saimaa-stadiumi aktivoitui johtajahaussa — Toimitusjohtajaa etsittiin kesällä hiljaisella haulla, nyt monitoimihallin vetäjää haetaan rekrytointi-ilmoituksella

Saimaa-stadiumin johtoon haetaan henkilöä, jolla on aiempaa kokemusta johtamisesta, liikunta-alasta ja tapahtumien tuotannosta.

Monitoimihalli Saimaa-stadiumille etsitään jälleen aktiivisesti toimitusjohtajaa. Sanomalehdessä ja sosiaalisessa mediassa julkaistussa ilmoituksessa hallin johtoon haetaan henkilöä, jolla on aiempaa kokemusta johtamisesta, liikunta-alasta ja tapahtumien tuotannosta.

— On normaalia, että työpaikat ovat auki ja niihin haetaan ihmisiä. Uutisoitavaa ei mielestämme nyt ole. Pointtimme on saada stadiumi kunnon lentoon ja kerromme näyttävästi, kun toimitusjohtaja on valittu, Saimaa-stadiumin hallituksen puheenjohtaja Kalevi Niemi sanoo.

Vain kirjeitse toteutettava haku päättyy 30. syyskuuta.

Stadiumille haettiin uutta toimitusjohtajaa keväällä, mutta rekrytointiprosessi ei edennyt. Tämän jälkeen rekrytointia päätettiin jatkaa hiljaisena hakuna. Tavoitteena oli tuolloin, että toimitusjohtajan valinta olisi valmis alkusyksystä.

Saimaa-stadiumi on ollut ilman vakituista toimitusjohtajaa tammikuusta alkaen, jolloin tehtävää hoitanut Timo Welsby sai lähteä. Welsby sai uuden tehtävän Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta, mutta siirtyi pian Savonlinnassa toimivan ammattiopisto Samiedun toimialajohtajaksi.

Tällä hetkellä Saimaa-stadiumin toimitusjohtajan tehtäviä hoitaa väliaikaisesti Xamkin kehityspäällikkö Hanna Kuninkaanniemi.

Vuonna 2018 avatun monitoimiareenan ensimmäinen vuosi oli hankala. Ensimmäinen toimintavuosi toi yhtiölle 790 000 euron tappion 1,1 miljoonan euron liikevaihdolla.

Yhtiökokous ei myöskään myöntänyt vastuuvapautta entiselle toimitusjohtajalle Welsbylle.

Kalevi Niemen mukaan tilanne ei ole vieläkään muuttunut, mutta hän ei halua kommentoida asiaa enempää.