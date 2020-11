Essote jatkaa influenssarokotteiden antamista riskiryhmille, mutta uusia rokotusaikoja ei voi tällä hetkellä varata – Suuren kysynnän vuoksi rokotteet ovat vähissä

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote jatkaa influenssarokotteiden antamista riskiryhmäläisille, mutta uusia aikoja ei voi toistaiseksi varata. Rokotteet ovat vähissä, ja niitä on tilattu lisää suuren kysynnän vuoksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) on vetämässä vielä 2 000 kappaleen lisätilaus, joka saataneen joulukuussa.

– Avaamme ajanvarauksen uudelleen heti, kun uuden erän toimitus varmistuu, Essoten tartuntataudeista vastaava lääkäri Hans Gärdström sanoo.

Essoten alueella on annettu noin 15 000 influenssarokotetta marraskuun puolenvälin jälkeen. Mukana ei ole Pieksämäen, Joroisten eikä työterveyshuoltojen rokotuksia, joten todellisuudessa influenssarokotteen saaneiden määrä on vielä suurempi. Gärdström kertoo, että influenssarokotetta on annettu kymmenen prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Essotelle on tilattu Vaxigrip tetra -influenssarokotetta kaiken kaikkiaan 32 400 kappaletta, joista noin 3 500 kappaletta on varattu työterveyshuolloille THL:n ohjeen mukaista rokottamista varten. Määrästä on tällä hetkellä jäljellä noin puolet.

Riskiryhmäläisten lähipiiri joutuu odottamaan

Rokotukset jatkuvat Essotella niin, että riskiryhmäläiset pyritään rokottamaan ensin. Muuten vapaat rokotusajat on toistaiseksi suljettu.

– Rokottamisia jatketaan, mutta toistaiseksi pidetään taukoa riskiryhmään kuuluvien lähipiirin rokottamisessa, Gärdström kertoo.

Jo ajan varanneet saavat rokotteen kuitenkin normaalisti, vaikka eivät kuuluisi riskiryhmään. Lisäksi Essoten henkilöstöstä välitöntä potilastyötä tekevät rokotetaan. Ajanvarauksen kautta rokotuksiin on tulossa Essoten mukaan vielä noin 2 400 henkilöä.

– Sovitut ja luvatut toteutetaan, Gärdström lupaa.

Essotella arvioidaan tilanne uudelleen ensi viikolla, minkä jälkeen selviää, onko uusia rokotusaikoja mahdollista antaa.

Yksityisistä lääkäriasemista ainakin Mehiläinen on ilmoittanut, etteivät hekään voi suuren kysynnän takia antaa tällä hetkellä aikoja influenssarokotteen ottamiselle.