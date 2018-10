Vedenomistajat hyväksyvät entistä enemmän saimaannorpan uhanalaisuuden — Kalastajille oma harrastus on kuitenkin tärkeä, ja siitä halutaan pitää kiinni

Luonnonvarakeskus selvitti Saimaan alueen asukkaiden asenteita vapaa-ajan kalastukseen ja saimaannorpan suojeluun. Verkkopyynti on yhä suosituin kalastustapa, mutta se on vähentynyt. Syyksi kerrotaan rajoitukset.

Vapaa-ajankalastajat haluaisivat höllentää verkkokalastusrajoituksia Saimaalla, kalastamattomat tiukentaa. Kuitenkin enemmistö kalastusrajoituksiin kantaa ottaneista vesialueiden omistajista on tyytyväisiä kalastusrajoituksiin, vaikka niitä on tullut lisää. Tämä ilmenee Luonnonvarakeskuksen kyselystä, joka selvitti Saimaan alueen asukkaiden asenteita vapaa-ajan kalastukseen ja saimaannorpansuojeluun.

— Käsitys saimaannorpan uhanalaisuudesta on muuttunut 2010-luvulla. Uhanalaisuuden hyväksyy jo selvä enemmistö vedenomistaja, sanoo tutkija Päivi Eskelinen Luken tiedotteessa.

Kalastajille oma harrastus on yhä tärkeä, ja siitä halutaan pitää kiinni.

Verkkopyynti on onkimisen ja vetouistelun lisäksi tärkein kalastusmuoto, mutta verkkokalastus on jonkin verran vähentynyt viime vuosina. Syyksi harrastamisen vähenemiseen kerrotaan elämäntilanteen muutokset sekä norpan takia annetut kalastusrajoitukset. Rajoitusten koetaan vähentäneen sekä verkkokalastusta että saalista.

Saimaan vapaa-ajankalastajien saalis oli noin 1,6 miljoonaa kiloa, josta lähes puolet saatiin verkolla. Tärkeimmät saalislajit olivat ahven, hauki ja kuha.

Saimaan tärkeimmät kalastusalueet ovat Suur-Saimaa, Pihlajavesi ja Puruvesi. Saimaan alueella on yhteensä noin 50 000 vapaa-ajankalastajaa.

Kalastus on erittäin tai melko tärkeä harrastus noin puolelle Saimaan alueen vapaa-ajankalastajista. Se on tärkeämpää paikallisille kuin kesämökkiläisille.

Kalastausharrastuksesta haetaan virkistystä ja se yhdistetään perheen ja ystävien kanssa yhdessäoloon. Noin puolelle se on myös tärkeä tapa hankkia ruokaa.



Luonnonvarakeskus selvitti vapaa-ajankalastusta Saimaalla ja kalastajien suhtautumista saimaannorpansuojelun takia annettuihin kalastusrajoituksiin postikyselyllä.