Äiti on tuki ja turva ja vanhempana ystävä — Kysyimme mikkeliläisiltä, minkälaisissa tunnelmissa he viettävät äitienpäivää

Äitienpäivää vietetään tänään. Sitä on Suomessa vietetty runsaat 100 vuotta.

Lapset askartelevat päiväkodissa ja koulussa kortteja. Isommat pohtivat, mitä äidille lahjaksi. Kysyimme mikkeliläisiltä, mitä äiti merkitsee ja millaisia muistoja häneen liittyy.

SIRKKA-LIISA HAAVISTO Mikkelistä kertoo, että hänen muistonsa omasta äidistään ovat hyvät.

– Hän oli hyvä kasvattaja, ohjaaja ja opastaja elämän tiellä.

– Äiti merkitsee kodin sydäntä ja kodin ylläpitäjää. Lapsille hän merkitse turvallisuutta. Silloin, kun oma äitini vielä eli, oli tapana juoda yhdessä äitienpäiväkahvit ja muistaa häntä pienellä lahjalla. Siihen aikaan lahjan antaminen oli erilaista kuin nykyään. Lahja saattoi olla valkovuokkokimppu tai kaunis laulu tai keitettiin vain aamukahvi valmiiksi, sanoo Sirkka-Liisa Haavisto.

Kari Toiviainen Sirkka-Liisa Haavisto kertoo, että hoitoalalla oleva tytär muistaa häntä äitienpäivänä, mutta vuorotyön takia tapaamiset osuvat harvoin äitienpäiväksi.

PEKKA KUKKONEN Mikkelistä sanoo, että hänelle omasta äidistä tulee mieleen ”kipakka täti”.

– Hän kuollut kauan sitten, mutta äiti merkitsi tietynlaista lämpö ja turvaa, vaikka minulle isä oli läheisempi kuin äiti. Isä oli rauhallisempi.

– Nyt kun olemme vaimon kanssa kahdestaan, saatamme käydä jossain syömässä. Jos poika tulee äitienpäivänä käymään, menemme joukolla syömään. Varsinaisia äitienpäiväperinteitä meillä ei ole nyt, kun juhlia sattuu enemmänkin kevääseen. Äitienpäiväkukka täytynee kuitenkin ostaa, arvelee Pekka Kukkonen.

Kari Toiviainen Pekka Kukkosella oli isään lämpimämmät suhteet kuin äitiin. Äiti oli ”kipakka täti” ja isä rauhallisempi.

Äidillä on tosi tärkeä ja arvokas rooli

RIINA MÄKELÄINEN Mikkelistä sanoo, että hänellä on lämpimät muistot lapsuudesta omasta äidistään ja isoäidistään.

– Silloin kun olin pieni, äiti teki meille lapsille ruokaa, järjesti mukavia matkoja ja muuta tekemistä. Mummolla on samat piirteet.

– Äiti on tärkeä ihminen. Hänelle voi kertoa kaikki. Äidillä on tosi tärkeä ja arvokas rooli. Pienempänä äitienpäiväksi tehtiin koulussa kortti. Nyt vanhemmallakin iällä on tapana muistaa pienellä lahjalla. Kahvia en vie enää vuoteeseen, kun äiti herää aikaisemmin. Päivemmällä mennään yhdessä syömään, Riina Mäkeläinen sanoo.

Kari Toiviainen Oskar Sasse muistelee, että hänen äitinsä hoiti hänet ja muut sisaruksen kotona kouluvuosiin saakka. Nyt aikuusiällä äiti on ystävä ja esikuva.

OSKAR SASSE Mikkelistä kertoo hänen lapsuusmuistonsa äidistä liittyvän siihen, että äiti oli kotona heitä lapsia hoitamassa koulun alkuvuosiin saakka.

– Äiti merkitsee tukea ja turvaa. Nyt vanhemmalla nuoruusiällä hän merkitsee myös ystävää ja esikuvaa.

– Varmaankin nyt äitienpäivänä mennään perheen kanssa brunssille. Loppupäivänä käydään sitten yhdessä jossain ulkona kävelemässä. Niin kauan kuin itse muista, äitienpäivänä on järjestetty koko perheen kanssa jotain ohjelmaa, kertoo Oskar Sasse.