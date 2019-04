Juvalaisen Kyösti Korpin tytär puijasi isäänsä olevansa raskaana — Kysyimme gallupissa, miten ihmisiä on aprillipäivänä huijattu

Aprillipäivä, hyväntahtoinen juksauspäivä on maanantaina.

Aprillipäivällä on vuosisatojen perinteet. Nykyisin aprillausta vaalivat erityisesti koululaiset sekä media. Kysyimme Mikkelissä ihmisten aprillimuistoja.

Kyösti Korppi Juvalta sanoo, ettei hän enää nykyään juurikaan harrasta aprillipiloja.

— Kun lapset olivat nuorempia, heitä tuli juksattua ja juoksutettua ikkunasta toiseen katsomaan milloin mitäkin.

— Pahin minulle tehty pila oli silloin, kun tytär oli aikuinen 28-vuotias. Hän soitti minulle ja oli kertovinaan suuren salaisuuden, että hän on raskaana, vaikkei ollut edes naimisissa. Se pisti isänkin miettimään ja vähän pelästyinkin. Kohta tyttäreltä tuli puhelimeen tekstiviesti, että aprillia. Vasta tekstiviestin jälkeen muistin, mikä päivä oli kyseessä, Kyösti Korppi nauraa.

Kohteena oma isä

Niina Salminen Mikkelistä sanoo, ettei hyvästä aprillipilasta kenenkään pidä suuttua.

Niina Salminen Mikkelistä sanoo, ettei hyvästä aprillipilasta kenenkään pidä suuttua.

— Jos keksin hyviä juttuja, voin aprillipäivänä jekuttaa, mutta tulla myös itse jekutetuksi.

— Kerran soitettiin silloisen työnantajan kanssa omalle isälleni ja leikittiin vakuutusmyyjää. Juksattiin isää, että puhelu tulee vakuutusyhtiöstä ja myytiin hänelle vakuutuksia. Isä ei kuitenkaan niitä ostanut, mutta uskoi soiton tulleen vakuutusyhtiöstä. Aprillipila meni ihan täydestä, nauraa Niina Salminen.

Lapsuuden jekut muistaa edelleen

Lassi Syvertsen Varkaudesta kertoo, että aprillausta voisi harrastaa useammin kuin yhtenä päivänä vuodessa.

— Minua on jekutettu ja itsekin jekutan kavereita ihan normiarjessa.

— Minua on jekutettu ja itsekin jekutan kavereita ihan normiarjessa.

— Isoveli ja isä jekuttivat ala-asteella. Olimme veljen kanssa eri kouluissa. Aprillipäivänä he sanoivat, että minäkin joudun nyt samaan kouluun. Isoveljen koulussa ihmeteltiin, että miksi olen siellä. Isoveli komensi omaan kouluun. Lähdin pois ja pihalla olivat vanhemmat odottamassa ja sanoivat, että aprillia, Lassi Syvertsen kertoo.

Salla Kohvakka Mikkelistä kertoo, että häntä on aprillattu koulun ala-asteella.

— En itse juurikaan harrasta aprillausta. Pilat pitää tehdä hyvän maun rajoissa.

— En itse juurikaan harrasta aprillausta. Pilat pitää tehdä hyvän maun rajoissa.

— Olen kuullut monesta aprillipilasta. Esimerkiksi sellaisesta, että makaronia on pantu vessanpöntön kannen väliin. Sitten kun siihen istuu, kuuluu ääni, että pönttö menisi rikki. Koulussa on tehty piloja, jossa kelloja on käännetty eteenpäin niin, että opettaja lopetti tunnin liian aikaisin, Salla Kohvakka muistelee.