Mikkeliläiset Tuuli Vainio ja Erkki Liikanen palkittiin Kirjanmerkit-tapahtumassa

Mikkelin Mikaelassa järjestetyssä Kirjanmerkit-kirjallisuustapahtumassa palkittiin neljä henkilöä tiistaina. Tunnustukset jaettiin Saimaa-ilmiön hengessä erityisen merkittävästä toiminnasta Itä-Suomen alueen taiteen, kulttuurin, elinvoiman ja yhteishengen edistäjille.

Yksi palkituista on mikkeliläinen Tuuli Vainio, joka on omalla positiivisella otteellaan ja aktiivisuudellaan luonut Facebookissa toimivan Miun vanha Mikkeli -ryhmän. Ryhmään on liittynyt tuhansia entisiä ja nykyisiä mikkeliläisiä. Palkintoperusteluiden mukaan ryhmä on hyvä esimerkki nykypäivän yhteisöllisyydestä, jonka sosiaalinen media mahdollistaa. Ryhmä tarjoaa kanavan jakaa kokemuksia ja muistoja, tulla kuulluksi ja kuulla. Vainio on onnistunut pitämään ryhmässä yllä myönteistä henkeä ja ilmapiiriä, mitä tässä ajassa kaivataan.

Tunnustus jaettiin myös pitkäaikaiselle yhteiskunnalliselle vaikuttajalle Erkki Liikaselle, jonka sydäntä lähellä ovat Saimaa ja Järvi-Suomen tarina. Liikasen mukaan Itä-Suomen maakuntien ei pidä kilpailla toisiaan vastaan, vaan löytää yhdistäviä tekijöitä. Kulttuuri ja kulttuuripääkaupunkistatuksen hakeminen Savonlinnalle on juuri tällainen yhdistävä tekijä. Liikanen olikin ensimmäisten joukossa antamassa tukensa statuksen hakemiselle Savonlinnaan vuodelle 2026 ja sen hyväksi tehtävälle itäsuomalaiselle yhteistyölle. Palkintoperusteluissa todetaan, että Liikasen laaja-alainen kulttuurin tuntemus yhdistettynä vankkumattomaan saimaalaisuuteen antavat itäsuomalaisille toimijoille juuri sen ilmiömäisen tuen, jota kulttuuripääkaupunkihaku tarvitseekin.

Kirjanmerkit-tapahtumassa tunnustus myönnettiin lisäksi kuopiolaissyntyiselle kirjailijalle Sirpa Kähköselle ja nilsiäläiselle kirjailijalle, toimittajalle ja teatterintekijälle Antti Heikkiselle.