Keskustan puheenjohtajaehdokkaat kiertävät nyt kenttää – Kulmuni ja Saarikko vierailevat Etelä-Savossa, mutta eivät sattuneet samaan tilaisuuteen

Puheenjohtaja Katri Kulmuni on toista kertaa Mikkelissä lyhyen ajan sisällä. Annika Saarikko tapaa puoluekokousedustajia viikon kuluttua Juvalla.

Keskustan puoluejohtajan paikasta kamppailevat ehdokkaat kiertävät nyt keskustan kenttäväen parissa.

Etelä-Savossa lähipäivinä liikkeellä ovat nykyinen puheenjohtaja, kansanedustaja Katri Kulmuni, tiede- ja kulttuuriministerin paikalle palannut Annika Saarikko sekä laajemmalle kansalle tuntemattomampi nimi, media-alan yrittäjä Ilkka Tiainen.

Kulmuni vierailee keskiviikkona keskustan Etelä-Savon piirin piirikokouksessa Mikkelissä. Paikalla on myös varapuheenjohtajan paikkaa tavoitteleva, äskettäin valtionvarainministeri Matti Vanhasen (kesk.) avustajaksi siirtynyt Riikka Pakarinen.

Piirikokouksessa eteläsavolaisista politiikan nimistä on ainakin ennakkotietojen mukaan myös maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Saarikko puolestaan vierailee Juvalla viikon kuluttua.

Keskustan Etelä-Savon ja Itä-Savon piirit järjestävät yhdessä Oulun puoluekokouksen ennakkotilaisuuden Juvan Partalan kartanossa 19. elokuuta.

Tässä tilaisuudessa on mukana myös Tiainen. Pakarinen ja samoin varapuheenjohtajan paikkaan tähtäävä Pasi Kivisaari ovat samoin Juvan tilaisuudessa.

Kulmuni on kiertänyt järjestökenttää käytännössä koko kesän jätettyään ministerin tehtävät. Mikkelissä hän on muutaman viikon sisällä toista kertaa.

Saarikkoa ja Kulmunia toivottiin Etelä-Savoon samaan tilaisuuteen, mutta tämä ei onnistunut, sillä piirijärjestöillä on näinä aikoina piirikokouksia joka puolella maata.

Etelä-Savon piirikokous on keskiviikkona illalla raviradan ravintolakatsomossa.

Piirin mukaan koronan edellyttämistä varotoimista on huolehdittu. Kokous on tarkoitettu kaikille piirin jäsenille. Piiri on pyytänyt kokoukseen osallistujilta ennakkoilmoittautumiset.

Juvan Partalan tilaisuuteen saavat piirin mukaan tulla kaikki kiinnostuneet. Osallistumista ei ole rajoitettu, eikä ennakkoilmoittautumista ole vaadittu.