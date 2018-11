Mikkelin lentokenttä jäi ilman valtionavustusta

Mikkelin kaupunki ei saanut syyskuussa hakemaansa valtionavustusta lentoaseman investointihankkeeseen.



Kaupunki haki liikenne- ja viestintäministeriöltä valtionavustusta yhteensä 1 601 700 euroa.



Liikenne- ja viestintäministeriö pitää avustushakemuksessa esitettyjä suunnitelmia Mikkelin lentoaseman toiminnan kehittämiseksi hyvinä ja kannatettavina.



Ministeriö kuitenkin toteaa tiedotteessaan, että muilla avustusta hakeneilla toimijoilla on kriittisempiä kehittämistarpeita kuin Mikkelin lentoasemalla.



Mikkelin lentoaseman sijainti ja hakukierroksen tavoitteet huomioiden ministeriö katsoi, että avustuksen myöntäminen Mikkelin lentoaseman toiminnan kehittämiseen ei vastaisi hakukierroksen tavoitteisiin parhaalla mahdollisella tavalla, kun otetaan vielä huomioon käytettävissä olevien avustusmäärärahojen rajallinen määrä.

Päätös ei yllättänyt

Mikkelin kaupungin tekninen johtaja Jouni Riihelä ei ole ministeriön päätöksestä yllättynyt. Siitä lähtien kun Lappeenrannan lentokenttä siirtyi Finavialta Lappeenrannan kaupungin omistukseen vuonna 2016, Mikkeli on joutunut tyytymään vähempään.



Lappeenrannan kaupungin omistamalle Lappeenrannan Lentoasema -yhtiö sai tänäkin keväänä miljoonan euron valtionavustuksen.



Aivan ilman valtionavustusta ei jäänyt keväällä Mikkelikään, sillä valtionosuutta lentokenttäavustusten täydentävällä hakukierroksella Mikkelin lentokentälle herui 150 000 euroa. Kentän nettomeno on noin 440 000 euroa vuodessa.



Teknisen johtajan mukaan Mikkelin lentokentälle haetaan avustusta edelleen tosissaan, ja toiminnan on tarkoitus jatkua toistaiseksi.



Kentän pääkäyttäjä on puolustusvoimat, mutta muu käyttö on vähäisempää. Mikkelin kaupunki on tänä vuonna selvitellyt lentokentän liiketoimintojen ulkoistamista sekä palvelutason laskua, mutta kaupunginhallitus esitti kesällä, että säästöt toteutettaisiin vasta vuonna 2020.