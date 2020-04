Essoten alueella ei ole havaittu uusia koronavirustartuntoja – Koko Suomessa on varmistettu 3 489 tartuntaa

Essoten alueella ei ole todettu torstain jälkeen uusia koronavirustartuntoja. Laboratoriovarmistettuja tartuntoja on Essoten alueella siis edelleen 47.

– Uusia löydöksiä tulee otettuihin näytemääriin suhteutettuna alueen väestöstä vielä hyvin vähän. Olemme pystyneet kasvattamaan testausmääriä reilusti ja näytteitä on otettu paljon. Myös tulokset tulevat nyt kohtuullisen nopeasti, kertoo terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.

Koko Suomessa on varmistettu 3 489 koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Määrä on noussut torstaista 120 tartunnalla. Tehohoidossa on koko Suomessa 73 ihmistä.

Uusista tapauksista 91 todettiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin alueella. Tartuntoja Husin piirissä on nyt 2 224.

Varmistetut tartunnat ovat vain osa kaikista tartunnoista, sillä kaikkia tartuntaepäilyjä ei testata. Suomessa on tehty nyt noin 52 500 koronavirustestiä.

Koronaviruskuolemien määrä Suomessa on kohonnut yhteensä 82:een. Viruksen aiheuttamaan tautiin kuolleita on nyt 7 enemmän kuin torstaina. Essoten alueella on tapahtunut yksi koronaviruksen aiheuttama kuolema.

Juttuun päivitetty kello 16.15 THL:n luvut kuolleista.