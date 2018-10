Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy aikoo vakinaistaa Juha Kauppisen toimitusjohtajuuden

Miksei Oy on tehnyt pätkäsopimuksia Juha Kauppisen kanssa. Nyt toimitusjohtajasopimus on tarkoitus muuttaa toistaiseksi voimassa olevaksi. Menettelyä on puoltamassa myös yhtiön pääomistaja Mikkelin kaupunki.

Mikkelin kaupungin kehitysyhtiö Miksei Oy on vakinaistamassa nykyisen toimitusjohtajansa Juha Kauppisen toimitusjohtajasopimuksen.



Kehitysyhtiö on tehnyt Kauppisen kanssa kaksi vuoden mittaista sopimusta peräkkäin. Nyt yhtiön hallitus esittää, että Kauppisen kanssa tehdään toistaiseksi voimassa oleva toimitusjohtajasopimus.

Käytännössä tämä tarkoittaa Kauppisen aseman vakinaistamista.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Toni Maczulskij (kok.) ja varapuheenjohtaja Risto Rouhiainen (kesk.) vahvistavat suunnitelman.

— Ei ole yhtiön kannalta järkevää pitää toimitusjohtajasopimusta määräaikaisena, sanoo Maczulskij.

Rouhiaisen mukaan ”hallitus joko luottaa tai ei luota toimitusjohtajaan ja kun luottamus on, tehtävä vakinaistetaan”.

Kauppisen nykyinen määräaikainen sopimus päättyy kuluvan vuoden lopulla.

— Sopimusasia halutaan käsitellä ajoissa ennen vuodenvaihdetta. Toimitusjohtaja tietää siten tilanteen ja myös henkilöstö sen, kenen johdolla töitä tehdään. Yhtiön tila on nyt hyvä, sanoo Maczulskij.



Miksei Oy on osa Mikkelin kaupungin konsernia. Kaupunki on yhtiön pääomistaja.

Yhtiön hallitus kysyy emokaupungin kantaa asiaan. Kauppisen sopimusasia on konserni- ja elinvoimajaoston seuraavan kokouksen listalla.

Miksein hallitus tiedustelee kaupungin ennakkokantaa vakinaistamiseen. Jaoston listalle asian valmistelleen kaupunginjohtaja Timo Halosen esitys on, että jaosto kannattaa Miksein hallituksen esitystä yhtiön toimitusjohtajasta.



Päätöksen Kauppisen vakinaistamisesta tekee yhtiön hallitus.

— Kun jaoston kanta on saatu, yhtiön hallitus on antanut valtuudet sopimuksen allekirjoittamiseen Kauppisen kanssa, sanoo Maczulskij.

Kauppinen tuli Miksein johtoon syksyllä 2016, kun silloinen toimitusjohtaja Kari Paukkeri jätti tehtävän vain noin vuoden työjakson jälkeen.