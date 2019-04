Itä-Suomen aluehallintovirasto avi kehottaa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymää Essotea huolehtimaan siitä, että kipuvastaanotolle pääsee hoitoon ilman aiheetonta viivytystä lain edellyttämällä tavalla.

Avi katsoo, ettei Essoten kipuvastaanotolla ole noudatettu vuoden 2018 aikana ja alkuvuodesta 2019 kaikilta osin terveydenhuoltolaissa säädettyjä erikoissairaanhoitoon pääsyn määräaikoja. Avi arvioi kuitenkin, että tarvetta uhkasakon asettamiselle ei ole.

Essote toi selvityksessään esille, että lääkäriresurssi on parantumassa kahdella erikoislääkärillä ja yhdellä perusterveydenhuollon lääkärillä.

Avi sai joulukuussa kantelun, jossa ilmoittaja kertoi, että hänen hoitoon pääsynsä kipuvastaanotolle oli viivästynyt useita kuukausia lähetteen käsittelyssä tapahtuneen virheen vuoksi. Avi otti asian käsiteltäväkseen valvonta-asiana.

Heikki Laine selvityksessään aville: Riittävän korkeatasoista kivunhoitoa on erittäin huonosti saatavissa ostopalveluna koko maassa

Essoten johtajaylilääkärin Jarmo J. Kosken aville antaman lausunnon mukaan tällä hetkellä lähetteistä katsotaan 70 prosenttia alle kolmen viikon määräaikana.

35 prosenttia lähetteistä käsiteltiin viiveellä viime vuonna, käsittely ylitti 21 vuorokauden aikarajan. Tällä hetkellä 90 prosenttia potilasta pääsee hoitoon kuuden kuukauden sisällä.

Essoten anestesiaylilääkäri Heikki Laineen aville toimittaman selvityksen mukaan vuosi 2018 oli poikkeuksellisen vaikea. Selvityksen mukaan pitkäaikainen kipupoliklinikan hoitaja jäi kesken vuotta pois. Lisäksi syksyllä kaksi kipupoliklinikalla toiminutta lääkäriä jäi pois.

Viime joulukuussa aiemmin pois jäänyt lääkäri kuitenkin palasi kipupoliklinikalle. Selvityksen mukaan nyt myöhemmin keväällä palaa myös toinen pois jäänyt lääkäri.

Laine tuo selvityksessään esille, että jonossa oleville potilaille on tarjottu mahdollisuutta saada hoitoa ostopalveluna.

— Tällä hetkellä tilanne on se, että riittävän korkeatasoista kivunhoitoa on erittäin huonosti saatavissa ostopalveluna koko maassa. Se saattaa edellyttää potilailta hyvinkin pitkiä matkustamisia, mikä on ongelmallista monelle krooniselle kipupotilaalle.

Laineen mukaan kipupoliklinikan potilaat poikkeavat muista hoitoon jonottavista siinä, että he ovat yleensä olleet pitkään jonkun toisen erikoisalan hoidossa. Hän toteaa, että potilaita on yleensä tutkittu laajasti ennen kipupoliklinikalle tuloa ja myös erilaisia hoitokokeiluja on tehty runsaasti.

Essoten arviointiraportti: Kipusairaanhoitajalle oli potilaskäyntejä 96 viime vuonna

Terveydenhuoltolain mukaan hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut kuntayhtymän sairaalaan tai erikoissairaanhoitoa toteuttavaan yksikköön. Avi korostaa, että laissa säädetyt määräajat koskevat kaikkia erikoisaloja, myös kipupoliklinikkaa.

Avi toteaa, että terveyden- ja sairaanhoidon järjestämisvelvollisuutta eivät rajoita kulloinkin käytettävissä olevat voimavarat, vaan palveluiden saatavuuden perusteena tulee olla potilaan terveydentilan edellyttämä hoidon tarve.

Essoten kipupoliklinikalla hoidetaan kroonisen kivun ongelmia. Poliklinikalla ei ole päivystystoimintaan, vaan sinne tullaan lähetteellä. Kipupoliklinikalla ei pääsääntöisesti hoideta syöpäkipupotilaita.

Essoten vuoden 2018 erikoissairaanhoidon arviointiraportin mukaan kipuvastaanotolla oli työssä kaksi eri lääkäriä osan vuotta, keskimäärin 1—2 päivänä viikossa. Toinen heistä jäi pois kesäkuussa, toinen lokakuussa.

Kolmas lääkäri, jolla on kivunhoidon erityispätevyys, kävi neljänä päivänä kuukaudessa, joista vuoden aikana 12 päivää oli toimenpidepäiviä.

Arviointiraportin mukaan toimenpiteet olivat kivunhoitoon käytettävien neurostimulaattoreiden laittoa potilaille.

Kipusairaanhoitajalle oli potilaskäyntejä 96. Arviointiraportin mukaan uusintakäyntien määrä lähes kaksinkertaistui vuoteen 2017 verrattuna.