Mikkelin keskussairaalan varastojärjestelmässä on 4 900 eri nimikettä ja Kirsi Pöyry on niistä vastuussa: "Varaston hoitoon syntyy näppituntuma"

Essoten logistiikkaesimies Kirsi Pöyry (33) mitä logistiikkaesimies tekee?

– Työn sisältö on hyvin monipuolista ja laaja-alaista. Henkilöstöasioiden lisäksi hoidan ostoreskontraa, ylläpidän varastojärjestelmää sekä tuote- ja asiakastietoja, teen yhteistyötä eri sidosryhmien eli yksiköiden, postin, kuljetusfirmojen ja tavarantoimittajien kanssa. Tehtäviini kuuluu sairaalan hoitotarvikkeiden ja muiden tuotteiden hankinta yhdessä ostosihteerin kanssa. Sairaalan eri yksiköissä on täyttöpalveluvarastoja. Huolehdin logistiikkaosaston työntekijöiden kanssa, että niissä on hoito- ja muita tarvikkeita.

Miten tulit alalle?

– Tulin ensin sairaanhoitopiirille äitiysloman sijaiseksi 2012 kanslistin työtehtävään. Sille tielle jäin. Logistiikkaesimiehenä olen nyt toiminut pian kolme vuotta vuoden 2017 alusta lähtien.

Oletko laskenut, kuinka paljon sairaalassa on eri tuoteryhmiä?

– Meidän varastojärjestelmässä on 4 900 eri nimikettä. Esimerkiksi tänä vuonna olemme tehneet yli 6 000 ostotilausta ja toimittaneet tuhansia tuotteita asiakkaillemme. Hoidamme Mikkelin keskussairaalan lisäksi Essoten eri toimipisteiden tilauksia myös maakunnassa. Varaston hoitoon syntyy näppituntuma, mitä tavaroita menee paljon ja mitä tarvitaan vähemmän. Logistiikkaosasto hoitaa kaikkien hoito- ja toimistotarvikkeiden hankinnan, mutta ei puutu lääketilauksiin.

Millainen on työpäiväsi?

– Tulen töihin aamulla kello 7. Päivä päättyy kello 15.15. Päivän sisältö on hyvin monipuolinen. Pääsen itse vaikuttamaan sen kulkuun. Asiakashan ei meitä näe ja harva tietää, miten paljon sairaalassa tapahtuu taustalla, tavallaan ”piilossa”. Vaikka meitä ei näe, logistiikkaosaston tekijöitä tarvitaan, että sairaalan hoitotyö pyörii.

Mikä työssä on haastavinta?

– Haasteellisinta on tuotteiden toimitusvaikeudet, kun jotakin tarviketta ei saada. Joskus täytyy käydä etsimään korvaavaa tuotetta.

Mikä palkitsee?

– Nämä ihmiset täällä ympärillä. Heidän kanssaan on kiva tehdä töitä. Palkitsevaa on myös se, kun keksii eri ongelmiin ratkaisut.