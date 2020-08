Essote on antamassa alueellisen maskisuosituksen THL:n suosituksen lisäksi – Suosituksen antaminen aiheellista alueella hiljattain ilmenneiden koronatapausten vuoksi

Essoten pandemiatyöryhmä kokoontuu perjantaiaamuna päättämään oman alueellisen maskisuosituksensa antamisesta.

Näillä näkymin Essote olisi antamassa myös oman alueellisen maskisuosituksensa. Lisäksi Essote olisi antamassa ohjeistusta myös maskeista sekä maskien oikeinlaitosta ja käytöstä.

Essotesta kerrotaan, että oman alueellisen maskisuosituksen antaminen on aiheellista myös siitä syystä, että sairaanhoitopiirin alueella on esiintynyt viimeisen kahden viikon aikana neljä koronavirustapausta. Essote kertoi maanantaina 3.8. ja tiistaina 4.8. kahdesta uudesta koronatapauksesta. Torstaina kahdella todettiin koronatartunnat Pieksämäellä.

– THL:n maskisuositus on samantyyppinen kuin meidänkin, mutta katsomme vielä tilannetta Etelä-Savon alueella. Maskisuosituksemme on täydentävä THL:n antamaan suositukseen nähden, Essoten pandemiapäällikkö Hans Gärdström kertoo.

THL suosittelee maskeja esimerkiksi joukkoliikenteeseen

THL suositteli torstaina maskeja käytettäväksi sellaisten sairaanhoitopiirien alueella, joissa tartuntatapauksia on ollut viimeisen kahden viikon aikana. Gardströmin mielestä tämä suositus kuulostaa järkevältä.

– Tämä on yksi keino hillitä taudin leviämistä. Jäljitystyöt ovat nyt hankalampia kuin keväällä, sillä ihmiset liikkuvat enemmän.

Länsi-Savo uutisoi tiistaina, että Essoten alueellinen suositus kasvomaskien käytöstä koskisi julkista liikennettä ja julkisia tilaisuuksia, joissa ennestään tuntemattomat ihmiset ovat lähekkäin toisiaan.

– Etenkin liikennevälineissä ruuhka-aikana olisi hyvä käyttää maskia, mutta joitakin poikkeustapauksia toki on. Esimerkiksi jos ihmisellä on hengitystä vaikeuttava sairaus, ja hän joutuu käyttämään julkista liikennettä ruuhka-aikana, niin emme ehdoin tahdoin suosittele maskin käyttöä. Tämä on otettava huomioon, Gärdström sanoo.