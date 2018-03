Kuiskaaminen saa näyttelijän vain vihaiseksi, kertoo Mikkelin Teatterin kuiskaaja Ritva Laukkanen Ritva Laukkanen ei enää jännitä omaa työtään ensi-illassa, mutta näyttelijöiden osalta kuiskaaja on tilanteessa herkillä. Kari Toiviainen Ritva Laukkanen työskentelee Mikkelin Teatterin kuiskaajana.

Mikkelin Teatterin kuiskaaja Ritva Laukkanen, miten tulit teatteriin kuiskaajaksi?

— Ammattiteatteriin sain kosketuksen jo 1981 roolityössä, mutta kuiskaajan työ alkoi syksyllä 2010 keikkakuiskaajana. Varsinainen leipätyöni Järvi-Suomen Portin markkinointiassistenttina oli tullut tiensä päähän. Minulle jäi aikaa teatteriharrastukselle Ja olinkin heti ”paniikissa” kuiskaamassa Mika Myllyahon näytelmää Paniikki – miehiä hermoromahduksen partaalla.

Millaista kuiskaajan työ on?

— Pääsääntöisesti olen harjoituskuiskaaja ja mukana näyttelijöiden tukena ensimmäiset neljä näytöstä – omaisten näytöksen, ennakon, ensi-illan ja ensi-illan jälkeisen näytöksen. Sen jälkeen näyttelijät ovat omillaan. Kuiskaaminen on tavallaan väärä termi, koska kuiskaamisella ei tule kuin vihaisia näyttelijöitä. Teksti on annettava kantavalla äänellä. Kuiskaaja huolehtii näytelmän repliikkien oikeellisuudesta, koska harjoitusten aikana käsikirjoituksen teksti saattaa muuttua. Työpäiväni on 2-osainen klo 10-14 ja iltaisin klo 18-21.30.

Jännittääkö kuiskaajaa ensi-illassa?

— Kun aloitin työt, tottahan se jännitti. Oma työ ei enää niinkään jännitä, mutta näyttelijöitten osalta siinä on tavallaan herkillä. Joissakin paikoissa kuiskaajakin voi olla vähän varpaisillaan.

Mistä tiedät näyttelijän kaipaavan kuiskaajan apua?

— Se voi olla katsekontakti, napsautus sormella tai joku muu merkki, jolla näyttelijä ilmaisee avun tarpeen. Uusien näyttelijöiden kanssa heti alkumetreillä sovitaan pelisäännöt, miten he ilmaisevat unohtuneen repliikin. Kuiskaaja menee työssään aina näyttelijän ehdoilla. On hyvä oppia tietämään näyttelijöiden erilaiset tavat opetella repliikit. Toiset ovat valmiimpia aikaisemmin kuin toiset ja kuiskauksen tarve on yksilöllinen.

Työn hyvät ja huonot hetket?

— Ehdottomasti hyvät hetket ovat ne, kun näyttelijä onnistuu esityksessä. Huonot hetket ovat ne, kun en löydä näyttelijän kanssa yhteistä rytmiä, jos olen liian nopea tai innokas ”avustamaan” näyttelijää repliikissään.

Mikä on työssäsi palkitsevaa?

— Työyhteisön osoittama luottamus ja arvostus ovat palkitsevia. Rakkaus ja innostus teatterin tekemiseen on säilynyt koko aikuisiän eikä se tunnu työltä vieläkään.

Tekijät-sarjassa jututamme mikkeliläisiä ihmisiä työnsä äärellä. Tämä juttu on ilmestynyt Keskiviikko-liitteessä 7.3.