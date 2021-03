Pertunmaa teettää vuokra-asunnoistaan 10 000 euroa maksavan selvityksen

Pertunmaa aikoo teettää taloudellisen selvitystyön kunnan vuokra-asuntokokonaisuudesta. Selvitystyön tavoitteena on, että kunnalle syntyy selkeä kokonaiskuva vuokra-asuntojen nykytilasta, taloudellisesta asemasta ja eri toimintavaihtoehtojen vaikutuksesta kunnan talouteen.

Kunta on jo pitkään kipuillut vuokra-asuntojensa kanssa, sillä korjattavaa riittäisi enemmän kuin mihin kunnalla on varaa. Kunnalla on vuokra-asuntoja sekä suorassa omistuksessa että tytäryhtiönsä Pertunmetsän kautta.

Vuonna 2019 tehdyssä kuntoarvion loppuraportissa suurta osaa kiinteistöistä esitettiin purettavaksi tai myytäväksi. Muutamaan vuokrataloon kaavailtiin kuntokartoituksen perusteella peruskorjausta. Toistaiseksi kunta on tehnyt kattavan remontin ainoastaan Voivuoren rivitaloon, sillä kunnan taloudellisessa tilanteessa olisi petrattavaa.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että selvityksen tekemiseen myönnetään 10 000 euron lisämääräraha. Lisäksi on huomioitava mahdolliset matkakulut. Selvityksen tekijäksi valittiin edullisimman tarjouksen jättänyt Inspira. Lopullisen päätöksen asiasta tekee valtuusto.