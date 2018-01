Omakotitalojen katot kestävät lumikuormat Mikkelin seudulla — Jos menet katolle, huolehdi turvallisuudesta Jos omakotitalon räystäältä roikkuu vaarallisen näköisesti jäätä ja omistaja haluaa sen itse poistaa, turvallisuudesta pitää huolehtia. Etelä-Savon pelastusjohtaja korostaa, että katolle ei pidä mennä suin päin. Yrjö Ruotsalainen Kuvituskuva. Mikkelin omakotiyhdistyksen puheenjohtaja korostaa, että ilman valjaita ei saa mennä edes matalalla korkeudella oleville katoille.

Omakotitalojen katoille kertyy parhaillaan lunta ja jäätä Mikkelin seudulla, vaikka täällä ei ole ole niin paljon lunta kuin Kainuussa ja pohjoisessa.

Vakuutusyhtiö Lähitapiolan tiedotteen mukaan korvaushakemuksissa näkyy jo lumen poistamisen laiminlyönnistä johtuvia yhteydenottoja.

Mikkelin Omakotiyhdistyksen puheenjohtaja, rakennuspalveluyrittäjä Petri Pylvänäinen sanoo, että Mikkelin seudun omakotitalojen katot kestävät kyllä lumikuormaa.

— Romahdusvaaraa ei ole lähimaillakaan, jos talo on rakennettu rakennusmääräysten mukaan. Lumikuormien vuoksi ei ole tarpeellista lähteä katolle. Ongelma on usein se, että kattojen yläpohjassa on liian vähän eristettä. Tällöin lämpövuoto sulattaa lunta jääksi. Kun lämpötila on nollan paikkeilla, jääpuikkoja ja lunta voi tulla alas katolta, Pylvänäinen selvittää.

Omakotitalon omistajalla vastuu

Pylvänäisen mukaan omakotitalon omistaja on aina vastuussa katolta mahdollisesti putoavasta lumesta ja jäästä. Myös vakuutusyhtiöiden mukaan kiinteistönomistajalla on velvollisuus kiinteistön kunnossapidosta.

— Kiinteistönomistajalla on vastuu, mutta myös vuokralaisilla on vastuu ilmoittaa havaitsemistaan turvallisuusriskeistä. Omistajan kannattaa ottaa yhteyttä ammattilaiseen, joka osaa pudottaa lumia ja jäätä katolta, Pylvänäinen kehottaa.

— Aina pitää muistaa, että ilman valjaita ei mennä edes matalalla korkeudella oleville katoille. On oltava myös ainakin kaveri varmistamassa ja katsomassa, että kukaan ei jää putoavan lumen alle.

Jos esimerkiksi omakotitalon omistajan katolta putoaa jäätä hänen vieraansa auton päälle, omistaja voi hakea korvauksia vastuuvakuutuksesta korvatakseen vieraalle koituneen vahingon. Vastuuvakuutus korvaa toiselle aiheutetun henkilö- ja esinevahingon, josta henkilö on lain mukaan korvausvastuussa.

— Kaikista vaikein vakuutus on vastuuvakuutus. Se saattaa korvata, mutta vakuutuksessa on olemassa monia pykäliä. Vakuutusyhtiö saattaa esimerkiksi edellyttää, että tilanteen on oltava ennalta-arvaamaton. Korvauspäätös tulee aika lailla anomuksen perusteella, vakuutusyhtiössä 13 vuotta töissä ollut Pylvänäinen kertoo.

Muista turvalliset varusteet!

Myös Etelä-Savon pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Seppo Lokka kehottaa ihmisiä pitämään huolta omistamistaan kiinteistöistä, mutta ottamaan huomioon turvallisuuden.

— Jos on tarve mennä katolle, ehdottomasti pitää huolehtia omasta turvallisuudestaan. Ei missään tapauksessa pidä mennä suin päin katolle ilman asianmukaisia, turvallisia varusteita ja putoamissuojaa.

Lokan mukaan lumen poistamiseen liittyviä katolta putoamisia käy Mikkelin seudulla todella harvoin.

— Monena vuonna Etelä-Savossa on ollut lunta vähänlaisesti.

Lumen syvyydessä isoja vaihteluita

Mikkelissä on tällä hetkellä noin 30 senttiä lunta.

— Määrä on aika tyypillinen tähän aikaan tammikuusta Savon suunnalla. Kun mennään kohti kaakkoa, esimerkiksi Puumalassa on vain 12 senttiä. Aika isoja vaihteluita on, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jari Tuovinen.

Puolangan kunnassa Kainuussa on tällä hetkellä 81 senttiä lunta. Kajaanissa ja Sotkamossa lunta on 45 senttiä.

Mitä pohjoisemmaksi mennään, sitä suurempi lumimäärä. Lunta on tällä hetkellä eniten Kittilässä, missä lumen syvyys on peräti 84 senttiä.