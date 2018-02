Heiltä tuttavat haluavat työpalveluksia vapaa-ajallakin — Lääkäri avautuu: ”Joku on pyytänyt puhelimitse kaverilleen jopa ajokorttitodistuksia” Kaikki eivät pääse töistään niin vain eroon työpäivän jälkeen. Fysiatrian erikoislääkäri, rikoskomisario, kampaaja, tarjoilija ja teho-osaston sairaanhoitaja kertovat, miten ihmiset ovat nähneet heidät ammattiroolissa paikassa kuin paikassa. Jaakko Avikainen Fysiatrian erikoislääkäri Timo Aallolla on kokemusta siitä, että joskus ihmiset ottavat lääkärin vitsit liian vakavasti.— Iän myötä minulle on kehittynyt herkkyyttä aistia, kuka ymmärtää huumoria ja miten. Fingerporissa on monia hyviä vitsejä, myös lääkäreistä.

Ammatti voi vaikuttaa siihen, miten ihminen kohdataan vapaa-ajallaan ja mitä häneltä kysytään.

Länsi-Savo kysyi viideltä ammattilaiselta, mitä tuttavat saattavat pyytää heiltä työpäivän ulkopuolella.

"Minua pyydetään katsomaan selkää mitä ihmeellisimmissä paikoissa"

Lääkärikeskus Ikioman selkäkeskuksen vastaava, fysiatrian erikoislääkäri Timo Aalto näkee elämäänsä kuuluvaksi, että ihmiset kysyvät vapaa-ajalla ammattiin liittyviä kysymyksiä.

— Minua pyydetään katsomaan selkää tai niveltä joskus mitä ihmeellisimmissä paikoissa, mikkeliläinen Aalto sanoo.

— 20 vuotta sitten nuorena lääkärinä tuntui ylilyönniltä, kun Anttolan Kaikukallion juhannustansseissa tuli tuntematon henkilö kysymään jatkohoito-ohjeita puolisonsa kipsatun raajan osalta. Hän tiesi, millä kirurgian osastolla työskentelin sairaalassa.

Kerran vuonna 2002 Aalto tutki potilaan Levin päärinteen alla.

— Pitkittynyttä polvivaivaa tutkittiin heti laskettelukisojen lomassa. Polven sai helposti paljaaksi toppahousun lahkeesta. Lumi toimi tutkimuspöytänä. Kiinnostunutta yleisöä oli jonkin verran, mutta ei se haitannut.

"Tuttavat pyytävät lääkityksiä"

Aalto kertoo saavansa lääkärille tarkoitettuja kysymyksiä vapaa-ajallaan muun muassa puhelimitse, sosiaalisessa mediassa ja tuttavan tuttavalta kautta rantain. Hän on keskustellut ilmiöstä kollegoidensa kanssa.

— Koemme hankalaksi sen, että tuttavat pyytävät lääkityksiä ilman tarvittavaa arviota. Joku on pyytänyt puhelimitse kaverilleen jopa ajokorttitodistuksia. Silloin ollaan jo pahasti metsässä.

Aalto korostaa, että tietyt asiat vaativat käynnin lääkärissä.

— Toki etävastaanotot ovat tulevaisuutta, mutta niihin sisältyy rajoituksia.

Kun Aallolta kysyy, miltä tuntuu hoitaa työasioita vapaa-ajallaankin, hän toteaa, ettei kukaan halua hoitaa työtään huonosti.

— Jos lääkäri on selvästi vapaalla, kannattaa kysyjän miettiä, onko asia niin tärkeä, ettei se voi odottaa parempaa hetkeä.

— Takana ovat ajat, jolloin kunnanlääkäri päivysti 24/7, ja hänen piti anoa lupa, jos halusi poistua paikkakunnalta.

Kysymyksiä ravintoloissa

Vetoaako erikoislääkärin ammatti naisiin?

— Varmasti sekä naiset että miehet pitävät erikoislääkäristä — etenkin, jos osaa työnsä, Aalto vastaa naurahtaen.

— Tiedän tapauksen, jossa lääkäri tutki tulevan vaimonsa jalan ravintolan terassilla. Siitä se kuulemma lähti! Minullekin on tullut kysymyksiä ravintolassa, mutta onneksi harvoin.

— Toivottavasti siviilielämässä kaikki löytävät keskusteltavaa ammatin ulkopuolelta. Tärkeintä on itse ihminen ammatin takana.

Aallolla on kokemusta siitä, että joskus ihmiset ottavat lääkärin vitsit liian vakavasti.

— Iän myötä minulle on kehittynyt herkkyyttä aistia, kuka ymmärtää huumoria ja miten. Fingerporissa on monia hyviä vitsejä, myös lääkäreistä.

Rikoskomisario neuvoo mielellään

Rikoskomisario Johanna Parviainen välttää tuomasta ammattiaan erityisesti esille työn ulkopuolella. Hän kertoo, että ennestään tuntemattomat ihmiset eivät useinkaan osaa tai halua kysyä tarkemmin, mitä tehtäviä poliisin työpäivään kuuluu.

— Tavanomaisimmat kysymykset liittyvät usein johonkin liikenneasiaan, työn vaaroihin tai siihen, kuinka raskasta työ on.

Lisäksi Parviaiselta saatetaan vapaa-ajalla joskus kysyä neuvoa esimerkiksi rikosilmoituksen tekemiseen.

Jaakko Avikainen — Ei ihminen määrity ammattinsa kautta, vaikka työelämä määrittää ajankäyttöä paljon, sanoo rikoskomisario Johanna Parviainen.

— On tiedusteltu joistakin oikeudellista tietämystä vaativista asioista, mutta aika harvoin. Kysymykset ovat olleet sellaisia, että mielelläni olen neuvonut.

— Ei ihminen määrity ammattinsa kautta, vaikka työelämä määrittää ajankäyttöä paljon.

"Vapaalla ollessaan pitää muistaa ammattinsa"

Parviainen nostaa esille, että poliisia velvoittaa yksityiselämässä poliisihallinnosta annettu laki. Sen mukaan pitää käyttäytyä siten, ettei luottamus poliisiin vaarannu.

— Ei laki haittaa elämääni, olen tottunut siihen. Mutta vapaalla ollessaan pitää muistaa ammattinsa — ei voi tehdä ihan mitä vain.

Parviainen toteaa, että tänä päivänä naispoliisit kuuluvat katukuvaan siinä missä miespoliisitkin.

— Viime vuosina sukupuolesta ei ole tullut mitään erityisiä kysymyksiä — toisin kuin noin 20 vuotta sitten, kun aloitin työt. Tuolloin kyseltiin, miksi on naisena ryhtynyt alalle.

Kampaaja pohtii: "Tuskin gynekologia pyydetään juhlissa nopeasti vilkaisemaan"

Kampaamo-parturipalveluiden Henni’sin kampaaja-yrittäjä Henna Rautiainen, on toiminut kampaajana 15 vuotta. Hän on kieltäytynyt tekemästä ilmaista työtä.

— Jos on juhlatilaisuuksia, tuttavat saattavat pyytää tulemaan aiemmin paikalle, jotta voidaan laittaa hiuksia kuntoon. Moni koittaa myös, että eihän siihen mene niin kauan, jos hän tulee illalla käymään ja napsaisen vähän hänen hiustensa latvoja, Rautiainen kertoo.

— Joku ehdottaa, että voit tulla vaikka viideltä aamulla töihin — hän jaksaa kyllä herätä jo neljältä.

Jaakko Avikainen Kampaaja-yrittäjä Henna Rautiainen sanoo, että nykyään hänen lähipiirinsä jo tietää, että palkatonta työtä ei kannata pyytää. - Teen työni työaikana — vapaa-aikaa ei ole mitenkään liikaa.

Työuransa aluksi Rautiainen jousti. Hän saattoi venyttää päiväänsä ja tehdä töitä usein sunnuntaisin.

— Nykyisin olen vetänyt tiukan linjan siihen, että kyseessä on työni, josta hankin elantoni. Arvostan ammattitaitoani: en lähde veloituksetta tekemään kampauksia sukulaisille tai ystäville. Harvalta saa vastapalveluksia.

Kun ammattitaidon käyttöä pyydetään ilmaiseksi, Rautiainen kokee, että sitä ei ehkä aina ymmärretä arvostaa tarpeeksi.

— Tuskin gynekologia pyydetään juhlissa nopeasti vilkaisemaan, kun taas minua pyydetään nopeasti fiksaamaan tukkaa, Rautiainen vertaa.

— Kampaajan ammattia pidetään leppoisena, mutta kyllä sitä on kaikkensa antanut, kun kotiin pääsee. Kampaajat tekevät pitkiä päiviä, mutta viihdyn työssäni.

Tarjoilija: "Kaksipiippuinen juttu"

Tarjoilijoilla ja kokeilla on samantyyppisiä kokemuksia kuin kampaajilla. Juhlissa saatetaan odottaa palveluksia ilman korvauksia.

Asemaravintola Vaihan tarjoilija Janette Makkonen, 23, ei tekisi vapaa-ajallaan ilmaiseksi töitä, jos hänet kutsuttaisiin erikseen sitä varten esimerkiksi sukukokoukseen.

— Minulta ei suoranaisesti kysytä, tulenko ilmaiseksi tarjoilemaan juhliin. Mutta kun olen juhlissa, joku sanoo, että ”jospa sinä vaikka jakaisit nämä, kun osaat”. Hehhe.

Vesa Vuorela Tarjoilija Janette Makkosen kaveripiiriin kuuluu paljon saman alan ihmisiä. — Siellä ei katsota, kuka sitä viiniä kaataa, Makkonen kommentoi työnteosta vapaa-ajalla.

Yli kolme vuotta tarjoilijana työskennellyt restonomi sanoo, että ei varsinaisesti pahastu tarjoilupyynnöistä vapaalla ollessaan.

— Välillä ajattelee, että vapaa-ajalla haluaisi rentoutua ja tehdä ihan jotain muuta kuin sitä, mitä tekee työkseen. Toisaalta mielellään sitä auttaa sukuaan. Kaksipiippuinen juttu, Makkonen pohtii.

— Kai se on osoitus siitä, että pidetään ammattitaitoisena. Toisaalta olisi kiva, että minut nähtäisiin muutenkin kuin työidentiteetin kautta.

Makkosen kaveripiiriin kuuluu paljon saman alan ihmisiä.

— Siellä ei katsota, kuka sitä viiniä kaataa.

Sairaanhoitaja kutsutaan hätätilanteisiin: "Television luoma kuva tehohoitajista"

Teho-osastolla sairaanhoitajana työskentelevä Tarja Haatainen ei myöskään vapaalla ollessaan korosta ammattiaan, ellei sitä erikseen kysytä.

— Ihmisillä on jonkinlainen, ehkä television luoma kuva tehohoitajista. Joskus olen huomannut sen suojelevan vapaa-aikaani. Ihmiset eivät herkästi puhu niin sanotusti pienistä vaivoistaan. Myös sisareni, joka on psykiatrinen sairaanhoitaja, on tuumannut saavansa olla rauhassa, Haatainen kertoo.

Hän sanoo voivansa joskus yleisellä tasolla jutella tuttavien kanssa sairauksista.

— Ystävien kesken aiheet ovat olleet yleismaailmallisia. Olen esimerkiksi kehottanut ottamaan määrätyt lääkkeet ohjeiden mukaan. En kuitenkaan itse hirveästi anna ohjeita vapaalla ollessani — eihän minulla voi olla ihmisen tilanteesta silloin koko kuvaa, Haatainen sanoo.

— Muutaman kerran minua on haettu apuun hätätilanteessa, mikä on tietenkin enemmän kuin sallittua.

Haatainen muistuttaa, että jokaisen on autettava hädässä olevaa, mutta terveydenhuollon ammattilaisella se on sekä lakiin että etiikkaan liittyvä velvollisuus. Kun esimerkiksi Haataisen naapuri sai sairauskohtauksen, hänet haettiin paikalle ensimmäiseksi.

— Ensimmäiseksi tosin pitäisi soittaa hätänumeroon 112.

"Minun tulee myös siviilissä havainnoitua ihmisten hengitystä"

Haatainen on huomannut, että tehohoidossa työskentelystä yksi asia heijastuu hänen vapaa-aikaansa.

— Tehohoidossa potilasta tarkkaillaan jatkuvasti. Minun tulee myös siviilissä havainnoitua ihmisten hengitystä, ihonväriä ja yleistä olemusta. Lentokentillä, uimahalleissa ja muissa yleisissä tiloissa tulee silloin tällöin myös katsottua defibrillaattorin sijainti...

Haataisen mielestä kannattaa miettiä jo uransa alkuvaiheessa, miten erottaa työn ja vapaa-ajan toisistaan.

Tarja Haatainen - Ihmisillä on jonkinlainen, ehkä television luoma kuva tehohoitajista. Joskus olen huomannut sen suojelevan vapaa-aikaani. Ihmiset eivät herkästi puhu niin sanotusti pienistä vaivoistaan, kertoo teho-osastolla työskentelevä Tarja Haatainen.

— Haasteelliseksi tämän tekee joskus se, että sairaalassa työvuorot muuttuvat sovitusta sairauspoissaolojen vuoksi. Siksi vapaa-aikaan on tärkeä saada sellaista tekemistä, joka auttaa jaksamaan.

Haataisen tuttaviin kuuluu monen eri alan edustajia.

— Jokainen auttaa tarvittaessa, mutta mielestäni kukaan ei ole liikaa rasittanut omilla ongelmillaan. Varsinkaan täysin ilmaista apua kukaan ei käytä.

Psykologi: "Jokainen tarvitsee vapaa-aikaa ilman työrooliaan"

— Ammatteihin liittyy stereotypioita, mikä voi olla vähän rasittavaa. Minultakin kysytään välillä työn ulkopuolella, mitä ajattelen jostain psykologina. Yleensä en halua vastata psykologin roolista, vaan omana itsenäni, kertoo te-toimiston psykologi Pirjo Kaikkonen.

— Jokainen tarvitsee vapaa-aikaa ilman työrooliaan. Meillä on niin monta muutakin roolia elämässämme.

Kaikkonen vertaa ammatinvalintaa silmälasien valintaan. Kunkin ammatin kautta katsotaan maailmaa omalla tavalla.

— Ammatinvalinta antaa oman näkökulmansa elämään, ja jos sen ammatti-identiteetin sisäistää, toimii sen tuoman arvojen pohjalta, Kaikkonen sanoo.

— Tärkeintä on kohdata ihminen ihmisenä — oli minkä tahansa ammatin edustaja.