Yksi ylitse muiden Kangasniemen laulukilpailussa — Sopraano Annika Leino sulatti sekä yleisön että tuomariston sydämet

Sopraano Annika Leino sulatti sekä yleisön että arvovaltaisen tuomariston sydämet Kangasniemen laulukilpailun finaalissa sunnuntaina.

Tuomaristo oli voittajasta niin yksimielinen, että päätti jakaa kaksi kolmatta sijaa ja jättää toisen palkinnon kokonaan jakamatta.

Leinolle voitto merkitsi 6 500 euroa ja kolmannen sijan jakaneille sopraanoille Minna Leena Lahdelle ja Johanna Nylundille molemmille 2 500 euroa.

Leinolla oli kilpailussa tavallista vahvemmat tukijoukot. Kilpailussa häntä säesti puoliso, pianisti Jukka Nykänen.

Kilpailukappaleenaan Leino esitti puolisonsa hänelle säveltämän kappaleen Miksi kysyisin enempi.

Toisen palkinnon jakamatta jättämästä tuomariston puheenjohtaja, musiikkiviikkojen taiteellinen johtaja Mikko Franck perusteli Leinon vakuuttavalla ja tasapainoisella esiintymisellä sekä alkukilpailussa lauantaina että sunnuntain finaalissa.

— Tuomariston mielestä voittaja oli niin yksimielisesti selkeä, että päätimme jakaa kaksi kolmatta palkintoa ja jättää toisen palkinnon jakamatta. Ratkaisu vastasi mielestämme parhaiten tuomariston yhteistä näkemystä.

Kilpailun tasoa Franck luonnehti kokonaisuudessaan loistavan korkeatasoiseksi.

Kilpailussa palkittuja laulajia on musiikkiviikoilla tilaisuus kuulla jo tänään, kun kolmikko konsertoi yhdessä viime vuoden voittajan, baritoni Tiitus Ylipään kanssa.

Keskiviikkona Kangasniemi-salin lavan valtaa pianovirtuoosi ja säveltäjä Iiro Rantala, joka soittaa Twelve Months -konsertissa kalenterivuoden kaikki 12 kuukautta läpi.

Torstai on omistettu perheen pienimmille.

Lasten Kunnantalo soi -konsertissa Pikku Kakkosen pitkäaikainen ja rakastettu juontaja Siina Hirvonen ystävineen johdattaa lapset musiikin ihmeelliseen maailmaan.

Perjantaina ohjelmassa on oopperaa. Silvia ja minä on Markus Fageruddin säveltämä koominen ooppera kuningatar Silvian ja kuningatar Elisabetin kohtaamisesta.

Oopperan on käsikirjoituksesta vastaavat Eppu Nuotio ja Tiina Brännare. Kuningatar Elisabet II:n roolin laulaa sopraano Johanna Rusanen-Kartano ja Kuningatar Silviana sopraano Riikka Hakola. Orkesterina on TampereRaw-yhtye.