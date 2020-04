Edessä on monella tavalla poikkeuksellinen pääsiäinen: Ortodoksipappi Mikko Mentu valmistautuu päivystämään pääsiäisyönä, kokki Jarno Anders laittaa kotiin toimitettavia herkkuja

Birgit Vepsäläinen on askarrellut mosaiikkimunia ja sisarukset Sofia ja Samuel Kananen lähettivät virpomiskortteja.

Kysyimme mikkeliläisiltä, miten he tänä vuonna valmistautuvat pääsiäiseen ja miten juhlapyhiä viettävät.

Ortodokseille pääsiäisviikko on suuri viikko, kirkkovuoden tärkein ajankohta. Silloin paastoon liittyvä itsetutkiskelu on tehty ja kuljetaan kohti Jerusalemia. Paaston aikana elämän sisältö on rajatumpaa, turhasta luopumista ja hiljentymistä.

– Suuren viikon aikana on tärkeää kohdata toiset kasvotusten ja osallistua palveluksiin, joita on normaalisti vuorokauden aikana useampia. Tämä pääsiäinen on poikkeuksellinen, koska sen viettoa rajoitetaan näin radikaalilla tavalla lähimmäisten hyvinvoinnin vuoksi, toteaa Saimaan ortodoksisen seurakunnan pastori Mikko Mentu.

Mikko Mentu Pappi Mikko Mentu on valmiina auttamaan seurakuntalaisia nettipulmissa.

– Hyvänä puolena näen nykytekniikan toimivuuden. Teemme digiloikan, jossa pystymme tietynlaiseen, rajattuun kohtaamiseen. Samalla tässä opitaan paljon sellaista, mitä voi hyödyntää jatkossa.

Pääsiäisyön palvelus striimataan Joroisten kirkosta. Palvelukseen osallistuu kirkkoherra, apulainen ja kaksi kanttoria. Moni seurakuntalainen saattaa tarvita apua videolähetyksen kanssa.

– Olen pääsiäisyönä päivystävä pappi. Minulle voi soittaa, jos nettiyhteys ei toimi. Ja keskustelen muutenkin seurakuntalaisten kanssa, jotka voivat tuntea itsensä yksinäisiksi. Tuntuu varmaan oudolta seurata palvelusta tietokoneen ruudulta, kun ei voi aistia suitsukkeiden tuoksua ja ylösnousemusjuhlan tunnelmaa.

Pastori Mikko Mentu laittaa lammaspaistin uuniin pääsiäisyönä. Sitä syödään perheen kanssa yhdessä pääsiäisaamuna.

Kokki Jarno Anders viettää pääsiäisen mikkeliläisen Tertin kartanon keittiössä. Ruokalista on suunniteltu jo helmikuun alkupuolella ja poikkeustilanteessa se toteutetaan uudella tavalla.

Jarno Anders Kokki Jarno Anders viettää pääsiäisen keittiössä.

– Pääsiäisherkut toimitetaan tänä vuonna kotiin. Olemme luoneet pääsiäisteeman verkkokauppaan, sieltä on voinut tilata koko menun tai osia siitä.

Andersin suosikkeja ovat karitsanpaisti ja järvikalat.

– Pääsiäisviikolla valmistan ruokia torstaina ja perjantaina. Pääosassa on paikallinen karitsa, josta teen pyöryköitä ja yrttipataa. Tyrnigraavattu lohi ja savulohi ovat suosittuja, koska järvikalaa on nyt hankalampi saada.

Poikkeusaikanakin on hyvä pitää yhteisöllisyyttä yllä lähiympäristössä.

– Veimme tänäkin vuonna pääsiäisherkkuja päiväkotiin ja palvelutaloon.

Mikkeliläinen Birgit Vepsäläinen on askarrellut lastensa kanssa pääsiäistipuja ja mosaiikkimunia.

Birgit Vepsäläinen Birgit Vepsäläinen on käsityöihminen, ja on valmistautunut myös pääsiäiseen askartelemalla mosaiikkimunia ja pääsiäistipuja.

– Viime vuonna teimme Fabergé-tyylisiä munia ja tänä vuonna vähän isompia, joita voi viedä kesällä ulos puutarhan koristeeksi.

Mosaiikkikoristelu on helppo tehdä kananmunan muotoiseen styroxpalloon.

– Lasten kanssa on kiva askarrella. Olen harrastanut käsitöitä aina.

Vepsäläinen on osallistunut muun muassa nopeusneulontakilpailuihin, joiden tuotoksia lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen.

Monessa lapsiperheessä virpominen pajunoksilla on kuulunut perinteisesti palmusunnuntain ohjelmaan, mutta mikkeliläiset Sofia, 6, ja Samuel, 8, Kananen ovat valmistautuneet pääsiäiseen toisella tapaa.

Marko Kananen Sofia ja Samuel Kananen pääsevät sunnuntaina etsimään pääsiäismunia.

Viime viikolla Ennser-Kanasen perheessä tehtiin ja lähetettiin virpomiskortteja. Lapset odottavat, saapuuko virpomispalkka postissa vai ilmestyykö se ulko-oven taakse sunnuntaina.

– Pääsiäismunien etsiminen on ollut meidän perheessä tärkein tapahtuma. Vaimoni on kotoisin Itävallasta, ja siellä se kuuluu pääsiäisperinteeseen. Munat piilotetaan pihamaalle ja lapset etsivät niitä vinkkien tai piirretyn kartan avulla pääsiäisaamuna, kertoo Marko Kananen.

– Nyt toivomme, että pääsiäisenä ei sataisi lunta. Jos sää on kehno, voidaan munat piilottaa myös eri puolille kotiamme. Mutta kaikkein hauskinta niiden etsiminen on ulkona.