Heinäkuun neljäs on lämmin kesäpäivä. Mikkeliläinen Veli-Pekka ”Pete” Salonen lähtee pyörälenkille keskiviikkona noin kello kolmelta iltapäivällä. Hänellä on tapana pyöräillä pari kolme kertaa viikossa. Kymmenen kilometrin paikkeilla Salosen pyörälenkki vie Tupalaan. Lehtolankadulle, lähelle Kurkihirsi-nimistä tienpätkää on keväällä asennettu puomi, joka on aiemmilla lenkeillä ollut auki.