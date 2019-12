Nainen tehtaili nettipetoksia Mikkelistä käsin: shoppaili toisen ihmisen henkilötiedoilla ja kauppasi olemattomia puhelimia – Käräjäoikeus tuomitsi ehdolliseen vankeuteen

Etelä-Savon käräjäoikeus tuomitsi vuonna 1994 syntyneen naisen ehdolliseen vankeusrangaistukseen kuudesta petoksesta. Kaikki petokset liittyivät kaupantekoon netissä ja tapahtuivat Mikkelistä käsin.

Vuoden 2016 marraskuussa nainen käytti luvatta toisen ihmisen henkilötietoja tehdessään ostoksia verkkokaupoissa. Hän tilasi tuotteita kolmesta verkkokaupasta noin 760 euron, noin 175 euron ja noin 470 euron arvosta. Kaikissa tilauksissa hän valitsi maksutavaksi laskutuksen.

Tilatuista tuotteista noudettiin ainoastaan yksi kattovalaisin. Muut tilaukset palautuivat myyjälle noutamattomina.

Asianomistajalle aiheutui petoksista taloudellista vahinkoa ja sen vaaraa.

Petollista puhelinkauppaa

Naisen toinen petosvyyhti tapahtui tammikuussa 2017, jolloin hän erehdytti kolmea henkilöä ostamaan häneltä kännyköitä Tori.fi-myyntisivun kautta.

Uhrit maksoivat kännyköistä kukin 65–80 euroa naisen pankkitilille. Todellisuudessa naisella ei ollut aikomustakaan toimittaa tuotteita.

Vaikka yksittäiset summat eivät olleet suuria, syyttäjän mielestä tekoja ei voinut kokonaisuutena pitää vähäisinä, koska ne olivat suunnitelmallisia ja tapahtuivat osana tekosarjaa.

Nainen kiisti kaikki syytteet. Hän ei halunnut tulla kuulluksi asiassa.

Oikeus huomioi elämäntapamuutoksen

Käräjäoikeus totesi naisen syylliseksi ja tuomitsi tämän 75 päivän ehdolliseen vankeuteen. Lisäksi hänen tulee korvata verkkokaupalle noudetun kattovalaisimen hinta ja toimituskulut sekä korvauksia kahdelle Tori.fi-sivulla erehdyttämistään henkilöistä.

Henkilölle, jonka tietoja nainen käytti luvatta verkkokaupoissa asioidessaan, naisen on maksettava omasta luottokielosta ja asian selvittämisestä yhteensä noin 220 euroa.

Seuraamuksissa on oikeuden mukaan otettu huomioon, että nainen on saanut muutettua elämäntapansa ja on sittemmin pidättäytynyt kaikesta rikollisesta toiminnasta.