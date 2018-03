Mikkelin levymessujen veteraani on tien päällä lähes kaikki viikonloput — "Reissaaminen on hyvä tapa saada levyt kiertämään" Äänilevyliikkeiden lakkauttaminen on kasvattanut levymessujen kysyntää. Mikkelin lauantain levymessut siirtyvät Kulttuuritalo Tempoon. Antero Teittinen Kari "Nipa" Nissi on äänilevyharrastajille tuttu mies helsinkiläisen Keltaisen Jäänsärkijän kauppiaana.

Äänitemyynnin murros on pakottanut ammattilaisia muuttamaan strategiaansa. Osa on sulkenut kivijalkaliikkeensä ja siirtänyt toimintansa kirpputoreille ja levymessuille.

Joillekin levymessujen kiertäminen on myös hyvä keino viedä toimintaa maakuntiin. Helsinkiläisen Keltainen jäänsärkijä-levykaupan omistaja Kari ”Nipa” Nissi on tänä vuonna tien päällä lähes kaikki viikonloput. Lauantaina hän tulee Mikkelin levymessuille.



Nissin levyliike Urho Kekkosenkadulla Helsingissä on maan tunnetuimpia. Liikkeessään hän työskentelee viitenä päivänä viikossa. Viikonloppuisin pakettiauton nokka kääntyy milloin missäkin päin Suomea pidettäville levymessuille.

— Tänä vuonna taitaa kertyä 41 tai 42 viikonloppua messuilla. Tästä on tullut jo vähän elämäntapakin, kun lapset ovat jo isoja. Ja onhan messuilla kiertäminen hyvä lisä liikkeen toimintaan.

— Liike pärjäisi muutenkin, mutta sinne eivät mahdu läheskään kaikki levyt. Varastossa niitä ei pääse kukaan katselemaankaan, joten messut ovat hyvä tapa saada tavara kiertämään, Nissi sanoo.





Messuilla on kysyntää, jos kauppoja ei ole

Levykauppoja on lopetettu maakunnista paljon. Mikkelissäkään sellaista ei ole ollut vuosiin. Nissi huomaa sen messureissuillaan.

— Alan harrastajat löytävät kyllä messut hyvin. Mikkelissä ja Jyväskylässä menestys on aina hyvä, samoin Oulussa, Vaasassa ja Turussa, Nissi sanoo.

Nissi tekee levykauppaa molempiin suuntiin. Tutulle kauppiaalle myydään mielellään, kun hinnat ovat asialliset.

— Ei tässä hommassa voi lähteä vedättämään. Se tie on lyhyt. Tavaraa tulee ihan tiskin ylitse, ilmoittelen jatkuvasti ja puskaradiokin toimii, Nissi sanoo.

Äänilevyjen keräilijät ovat suureksi osaksi varttuneempia entisiä nuoria. Musiikinystävien ikääntyminen tuo Nissillekin ostettavaa.

— Valitettavaahan se on, mutta kuolinpesistä ostan musiikkia koko ajan enemmän. Juuri tein kaupat kahden kuolinpesän levyistä kolmen päivän sisään, Nissi sanoo.





Kulttuuritalo Tempossa tuttuja kauppiaita

Mikkelin tämän kevään levymessut järjestetään ensi lauantaina tutuin kuvioin mutta uudessa paikassa, kulttuuritalo Tempossa.

Keltaisen Jäänsärkijän lisäksi Tempon messuilla on levyjä myymässä turkulainen levyliike Iki-Pop. Mukana on myös helsinkiläinen Markus Merikanto, jonka alan harrastajat muistavat Diskeri-liikkeestä.

Mikkeliin tulevat myös tutut levykauppiaat Heimo Kiiski, Pertti Hakala sekä Tapio Wiik. Järjestäjä Markku Lehtinen lupaa myös tuoda paikalle muhkean kokoelman cd-levyjä.

— Mikkelissä ihmiset ovat myös tuoneet hyvin omia levyjään kauppiaille arvioitaviksi ja ostettaviksi. Tervetuloa edelleenkin niissä merkeissä, Lehtinen sanoo.

Kulttuuritalo Tempon ravintola palvelee lauantaina kello 12—15. Levynostamisen nälkiinnyttämille on tarjolla grillilounasta.

Levymessut Mikkelissä, Kulttuuritalo Tempossa la 10.3. klo 11—16. Liput 3 e.