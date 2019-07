Hautamuistomerkki Martti ja Annukka Talvelalle paljastettiin sunnuntaina Juvan vanhalla hautausmaalla. Muistomerkki on juurevaa suomalaista kiveä. Inkilänhovin mailta tuodun ruskeanharmaan muistokiven kyljessä oleva laatta kertoo vain Talveloiden synnyin- ja kuolinpäivät.

Talvelan tytär Kirsi Talvela sanoi kuulleensa, että kivi on alun perin lähtöisin Karjalasta, mistä Martti Talvelakin oli kotoisin.

Kari Toiviainen Martti ja Annukka Talvelan hautamuistomerkin paljastusta Juvan vanhalla hautausmaalla oli seuraamassa satamäärin kutsuvieraita ja muuta yleisöä.

— Kivi ei ehkä ole Inkilänhovin maille tullut ihan eilen, vaan joitakin vuosituhansia, ehkäpä miljoonia vuosia sitten. Se kivi on pitkän ajan kulkija, Kirsi Talvela sanoi hautamuistomerkin paljastuspuheessa Juvan vanhalla hautausmaalla.

Hän muisteli lämmöllä vanhempiaan ja heidän taivaltaan.

— Yhteinen matka on suonut meille lapsille rikkaan elämän. Rikkaus on ollut siinä, että on saanut tutustua eri kulttuureihin ihmisten ja kielen kautta. Siitä on avautunut avara ja suvaitsevainen elämänasenne, Kirsi Talvela sanoi.

Huumori ja nauru eivät puuttuneet elämästämme. Isä oli kaskujen kertoja, äidillä tilanne-huumori hallussa. — Kirsi Talvela

Ja jatkoi:

— Haluan muistaa heitä elävinä, elämää pelottomasti ja uusia ajatuksia vieroksumattomina ja intohimoisesti eläneinä. Se oli teeskelemätöntä, aitoa ja rehellistä elämää. Huumori ja nauru eivät puuttuneet elämästämme. Isä oli kaskujen kertoja, äidillä tilannehuumori hallussa.

— Vaikka meitä lapsia oli kolme, pitkän pöydän ääressä istui kymmenenkin nuorta. Keskustelukieli vaihtui huomaamatta suomesta saksaan tai englantiin tai ruotsiin. Ja kaikkia voi kuulla myös samanaikaisest.

Muistomerkin paljastuksessa kutsuvieraana ollut musiikkineuvos Paavo Suokko muistaa Martti Talvelan vaativana oppi-isänään. Suokko työskenteli Talvelan työparina Savonlinnan oopperajuhlilla 1970-luvulla.

— Martti Talvela omasi hyvän tyylitajun, kun produktioita ja esiintyjiä valittiin. Persoonana hän oli hyvin originelli, sanansa mittainen mies. Sen mitä hän lupasi, sen hän myös teki, Paavo Suokko sanoi.

Kari Toiviainen Musiikkineuvos Paavo Suokko työskenteli Martti Talvelan työparina Savonlinnan oopperajuhlilla kuusi vuotta ja kutsuu Talvelaa oppi-isäkseen.

Musiikkitoimittaja Outi Paananen esitelmöi Martti ja Annukka Talvelasta muistokiven paljastamisen jälkeen pidetyssä tilaisuudessa. Outi Paananen kertoi Talvelan mottona olleen ”vain paras on

kyllin hyvää”.

— Martti ja Annukka Talvela olivat äärimmäisen onnekkaita löytäessään toisissaan sielunkumppanuuden, mutta lavalla taiteilija seisoi yksin. Se näky lavalla oli vaikuttava — kaksi metriä mainoskorkeutta, kuten Martti Talvela tapasi sanoa. Kun alkoi laulaa, kuulija tajusi kuulevansa ainutlaatuista instrumenttia — ääntä, joka oli kuin sielun peli.

Tilaisuudessa Martti Talvela-säätiö palkitsi Jenni Hietalan 8 000 euron ja Savonlinnan musiikkiakatemian 2 000 euron stipendeillä.