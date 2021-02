Poliisi tutkii epäilyä: Alakouluikäisille lapsille on tarjottu tablettimuotoisia aineita Urpolan koulun pihapiirissä

Itä-Suomen poliisi tutkii epäilyä, jonka mukaan mieshenkilöt ovat tarjonneet alakouluikäisille lapsille tablettimuotoisia aineita Urpolan koulun pihapiirissä Kasarmin kampuksella Mikkelissä.

Epäilyn mukaan aineita on tarjottu lapsille maistettavaksi illalla kouluajan ulkopuolella.

Rikosylikonstaapeli Mikko Sorjonen vahvistaa, että asiasta on kirjattu rikosilmoitus.

– Lapsille tarjotut aineet ovat olleet valkoisia tabletteja, Sorjonen tarkentaa.

Poliisi pyytää asiasta jotain tietäviltä vihjeitä tai havaintoja puhelimitse numeroon 0295 415232 tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi.

– Tärkeää on, että tiedot annetaan ensisijaisesti poliisille. Niitä ei pidä lähteä paukuttamaan sosiaalisen median kanavissa, koska silloin syntyy nopeasti hallitsematon huhuvirta, eikä kukaan enää tiedä, mitä on tapahtunut ja mikä tiedon alkulähde on, Sorjonen muistuttaa.

Itä-Suomen poliisi toivoo, että vanhemmat keskustelisivat lastensa kanssa oikeista toimintatavoista tilanteisiin, joissa lapsille tarjotaan esimerkiksi lääkeainetabletteja.