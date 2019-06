Poliisi varoittaa yritysten laskuja maksavia johtajahuijauksista — Pomon nimissä kysellään varoja ja pyydetään maksamaan huijauslasku

Poliisin tietoon on tullut taas joitakin ns. toimitusjohtajahuijauksia, tiedottaa Itä-Suomen poliisi.

Idea on, että yrityksen johtajan nimissä lähetetään yrityksen maksuliikennettä käsitteleville henkilöille sähköpostia ja pyydetään suorittamaan tilisiirto, yleensä ulkomaille.

Usein ensin tiedustellaan yrityksen rahavaroja, ja tiedusteluun saadun vastauksen jälkeen pyydetään seuraavalla sähköpostilla suoritusta.

Kyseisillä huijauksilla on menetetty jopa kymmeniätuhansia euroja.

Poliisin ohje on olla luottamatta sähköpostin lähettäjään sokeasti. Perustietoja on helppo saada ja loput on yhtä helppo väärentää.

Huijausposteissa lähettäjän nimenä on johtajan nimi, mutta sähköpostin loppuosa on jo jotain muuta kuin yrityksen sähköpostin loppu. Uhria saatetaan yrittää hämätä myös mainitsemalla viesteissä tai puheluissa tuttujen työkaverien nimiä.

Poliisi kehottaa varmistamaan maksuja pyytävät sähköpostit soittamalla maksun pyytäjälle yrityksen puhelinkeskuksen kautta. Myös puhelimitse lähestyvän soittajan henkilöllisyys kannattaa tarkistaa soittamalla takaisin yrityksen vaihteen kautta.