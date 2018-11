Mikkelin kaupunki kokoaa kolme näkyvää matkailuhanketta, joiden tavoitteena on lisätä kaupungin tunnettavuutta vetovoimaisena Saimaan kaupunkina.

Anttolaan on tarkoitus perustaa luontomatkailun keskus, Ristiinaan vastaavanlainen historiaan ja kalliomaalauksiin pohjautuva keskus sekä kantakaupungin kylkeen Kaihun, Kenkäveron ja Urpolan ympärille keskuspuisto, Central Park.

Kaikki hankkeet ovat osa kaupungin matkailun ja vapaa-ajan kehittämisohjelmaa ja toistaiseksi valuvaiheessa. Kokonaisuutta vetää elinkeinoyhtiö Miksei Oy.

Ensi toukokuun loppuun mennessä on määrä saada valmiiksi hankkeiden kehittämissuunnitelmat.

— Tavoite on, että kolmen vuoden kuluttua Anttolassa toimii luontomatkailukeskus ja Ristiinassa kalliotaidekeskus, sanoo Miksein matkailujohtaja Maisa Häkkinen.

Häkkinen esitteli luontomatkailukeskuksen ideaa Anttolassa torstaina illalla ja kuunteli paikallisten näkemyksiä toteutuksesta.

Anttola on valikoitunut luontomatkailun keskukseksi paikaksi yksinkertaisesti luonto-olojensa vuoksi.

Häkkinen pitää Anttolaa itse asiassa aivan poikkeuksellisen hyvänä luontomatkailun alueena.

Alueen vahvuuksia ovat järvi- ja metsäluonto, Luonterin vesialue, Neitvuori, Sydänmaan retkireitistö sekä jo olemassa olevat monipuoliset palvelut.

— Kansainvälisesti katsoen Anttolan edellytykset ovat todella hyvät, sanoo Häkkinen.

Luontomatkailu kasvaa

Luontomatkailu on tällä hetkellä nopeimmin kasvava matkailun sektori.

Kysyntää on puhtaasta luonnosta ja myös kaikesta mahdollisesta, joka paikallisten asukkaiden mielestä on tavallista arkipäivää, vaikkapa patikoinnista suomalaisesta metsässä tai mustikkapiirakan paistamisesta.

Häkkisen mukaan matkailijat haluavat retkeillä luonnossa ja kohdata asukkaita, tutustua täkäläiseen elämänmenoon ja käyttää palveluja.

Tunnelmat yleisöillassa vähän vaihtelivat. Kuntapäättäjiin lukeutuva Tapani Korhonen tuumi, että hetkeäkään ei tule jarrutella.

— Heti vain homma liikkeelle. Kylä autioituu, jotain on tehtävä. Luonto ja sen puhtaus, sitä vielä kysytään maailmalla.

Liikuntapiireistä tuttu Teemu Ripatti tähdensi, että puhdas vesi on arvo, joka on vielä käypää valuuttaa.

Luontomatkailua parikymmentä vuotta Anttolassa harjoittanut Tiina Leinonen myhäili innostukselle.

— Tämä on minulle tuttua. On hauska havaita, että on ollut aikaansa edellä.

Leirintäaluetta pitkään Anttolassa pitänyt Juhani Penttinen muistutti, että mielikuvat ratkaisevat ja yksinkertaisilla asioillakin voi edetä, mutta toisaalta on oltava tarjolla palveluja.

Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja Maija-Liisa Paananen sanoo, että aluejohtokunta on hankkeessa täysillä mukana.

Paananen kuitenkin pohti, että kokonaisuudessa on edettävä pienin askelin. Liikkeelle voi lähteä esimerkiksi päivittämällä Anttolan alueen polkureittien kartastot.

Ei rakennus, vaan verkosto

Luontomatkailukeskus ei ole rakennus, vaan verkostomainen paikallisten asukkaiden ja yrittäjien konsepti, jonka puoleen käännytään, kun matkailija haluaa tietoa, opastusta ja palveluja.

Hankkeessa ei mennä rakenteet vaan sisältö edellä. Maisa Häkkinen pitää tavoitteet korkealla.

— Kyse on oikeasta ja kunnianhimoisesta luontomatkailukeskusta. Asiassa voidaan edetä pikkuhiljaa, mutta tavoite on, että keskus toimii kolmen vuoden kuluttua.

Sama tähtäin on Ristiinassa.

— Kolmen vuoden sisällä Ristiinassa toimii kansainvälisesti vetovoimainen ja kestävällä tavalla toteutettu ”Astuvansalmen kalliotaidekeskus”.

Sotakoulu ja kalliotaidetta

Ristiinaan kootaan info- ja elämyskeskus, jonka ytimenä ovat Ristiinan sotakoulu ja Astuvansalmen kalliomaalaukset.

Hanke kutsuu ristiinalaiset Anttolan kaltaiseen kuntalaisiltaan joulukuun alkupuolella.

Kalliotaidekeskus tekee tiivistä yhteistyötä Mikkelin museoiden ja sotahistorian tietokeskus Muistin kanssa.

Kalliomaalauksien suojelu on varmistettu ja käynti maalauksilla on suunniteltu tapahtuvaksi pääsääntöisesti vesireittejä pitkin opastettuna palveluna. Mukaan liitetään ruoka- ja majoituspalvelut, kuljetuspalvelut sekä kulttuuritapahtumat ja designtuotteet.