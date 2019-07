Mäntyharjun asemalla on tehty hengenvaarallista ilkivaltaa — "Ensinnäkin se on rikollista ja lisäksi äärimmäisen vaarallista hommaa", korostaa komisario Sami Joutjärvi

Mäntyharjun aseman parkkipaikan puolella olevaan sähköratapylvääseen on viime aikoina kiipeilty, ja sinne on ripustettu erilaista tavaraa. Tavaroista mittavin on ollut vanha polkupyörä, jonka lisäksi tolppaan on päätynyt esimerkiksi keppejä.