Mikkeliläinen Morteza Nouroozi sai kesätyöpaikan jo viime talvena harjoittelun kautta: "Töitä on tiedossa kesäkuun loppuun", nuori mies iloitsee

Kysyimme mikkeliläisiltä, miten helposti kesätyöpaikka löytyi ja tuleeko työpaikoille kesäapua.

Morteza Nouroozi Mikkelistä opiskelee merkonomiksi. Hän aloitti kesätyöt toukokuun alussa puutarhamyymälässä.

– Täällä on ollut kiva olla töissä. Työpaikka ja työ on jo ennestään tuttu.

– Olin vuosi sitten täällä harjoittelussa. Jo talvella puutarhamyymälässä kysyivät minua kesätöihin. Kesätyöpaikan etsiminen ja sen saaminen oli nyt helppoa enkä käynyt kesätyöpaikkaa sen enempää etsimäänkään. Töitä on tiedossa kesäkuun loppuun saakka. Sitten pidän lomaa. Koulu alkaa taas elokuussa, Morteza Nouroozi sanoo.

Opastaminen on tärkeää

Herkko Honkonen Mikkelistä on vakinaisessa työssä ja sanoo kesätyöntekijöiden olevan toivottu apu työpaikalla.

Kari Toiviainen Herkko Honkonen sanoo kesätyöntekijöiden olevan hyvä apu työpaikoilla.

– Tosin olen lähdössä puoleksi vuoden työkomennukselle ulkomaille enkä ole kotimaassa työpaikalla kesätyöntekijöitä vastaanottamassa.

– Kesätyöntekijät on työpaikalla otettu aina hyvin vastaan ja avustettu heitä ensimmäisinä päivinä. Ei kukaan osaa heti kaikkea. Sen takia opastaminen on tärkeää. Minusta on tärkeää, että kesätyöntekijät haluavat oppia ja he pääsevät hyvin noperasti kiinni hommiin. Kesätyöntekijöiden tulossa on sekin etu, että ”vakkarit” pääsevät lomalle, Herkko Honkonen sanoo.

Henna Korhonen Mikkelistä kertoo aloittaneensa kesätyöpaikan etsinnän jo tammikuussa lähettämällä hakemuksia eri paikkoihin.

Kari Toiviainen Henna Korhonen on valmistunut puutarhuriksi ja kesätöitä hänellä on luvassa puutarhamyymälässä syyskuun loppuun saakka.

– Olen ollut puutarhamyymälässä jo monena kesänä. Aikoinaan sain kutsun haastatteluihin, mutta enää ei haastattelukierrosta tarvittu.

– Kavereilla kesätyöpaikan saaminen vaihtelee. Joillakin aloilla tutuilla on ollut vaikeuksia löytää kesäksi töitä. Opiskelin puutarhuriksi ja puutarha-alalla tuntuu olevan aika helppo löytää kesätöitä. Aiemmin olen ollut puutarhamyymälässä vain pari kuukautta, mutta tänä vuonna töitä on syyskuun loppuun, sanoo Henna Korhonen.

Kesätyö voi olla myös liikuntaa

Salla Ahqvist Mikkelistä työskentelee kausityöntekijänä seurakunnalla ja hoitaa seurakunnan puistoalueita ja istutuksia.

Kari Toiviainen Salla Ahlqvist on innoissaan, kun sai seurakunnalta kausitöitä. Seurakunnan puistojen ja istutusten hoitoa on luvassa syyskuun loppuun.

– Meidän tiimimme hoitamia työmaita on Mikkelissä, Ristiinassa ja Susiniemessä. Työt alkoivat pääsiäisen jälkeen ja jatkuvat syyskuun loppuun.

– Tämä on jo kolmas kesä eikä ollut vaikeaa saada kausitöitä. Tämä on aivan mahtavaa työtä. Ensinnäkin näkee heti kättensä jäljen, kun työtä tekee. Tässä työssä saa olla ulkona, tulee liikuntaa ja tapaa ihmisiä. Tämä on kerrassaan mukavaa työtä, Salla Ahlqvist kehuu.