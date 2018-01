Tällaisia leirejä järjestetään Mikkelissä lapsille koulujen loma-aikoina — Ota päivämäärät muistiin, sillä etenkin alkukesän leirit täyttyvät nopeasti Kysyntä on niin suurta, että nuoriso-opisto on saanut ilmoittautumisia ensi kesälle, vaikkei virallisia tietoja kesän 2018 leireistä ole vielä julkaistu. Mahl liikuttaa lapsia arkena ja lomalla. Talvilomaleirillä on taas luvassa kaikenlaista aktiviteettia sisällä ja ulkona.

Arki painaa päälle, mutta lapsiperheissä alkaa olla korkea aika miettiä paitsi lähestyvän talviloman, myös ensi kesän hoitojärjestelyjä.

Alakouluikäisille lapsille on tarjolla monenlaisia päivä- ja yöleirejä. Tarvetta on, sillä harvassa perheessä on olemassa hoitaja omasta takaa kaikille koulujen lomille.

Esimerkiksi Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan eri loma-aikoina järjestämät leirit ovat järjestään täynnä.

— Alakoululaisten leireillä on hyvin harvoin vapaita paikkoja. Vaikka leirejä järjestävät muutkin, kaikki ne löytävät lapsensa, sanoo seurakunnan nuorisotyönohjaaja Kari Kovanen.

Suomen nuoriso-opiston palvelupäällikkö Laura Hattukangas-Tesarczykin mukaan kysyntä opiston kesäleireille on niin suurta, että ”melkein joudutaan sanomaan eioota”.

— Etenkin kesäkuun kahdelle ensimmäiselle viikolla tulijoita olisi enemmän kuin pystymme ottamaan. Ensi kesäksi on jo tullut ilmoittautumisia.

Myös Mikkelin alueen harrasteliigat (Mahl) ja Etelä-Savon liikunta (Esli) vahvistavat, että paikat täyttyvät nopeasti.

— Se on ymmärrettävää, kun miettii, kuinka paljon tällä seudulla on lapsia ja kuinka töistä ei saa lomaa samalla tavalla. Kaikilla ei ole sukulaisia auttamassa, Mahlin lasten ja nuorten harrastekoordinaattori Elina Purhonen huomauttaa.

Eniten leireilevät eka- ja tokaluokkalaiset

Eniten leiritarjontaa on silloin, kun on kysyntääkin — kesäkuussa. Mahl ja seurakunta järjestävät leirejä myös muina koulujen loma-aikoina, esimerkiksi kolmen viikon päästä alkavalla talvilomalla.

Nuoriso-opistokin kokeili leirejä muina loma-aikoina, mutta Hattukangas-Tesarczykin mukaan lyhyemmillä lomilla perheet tuntuvat käyvän reissuissa, eikä hoidon tarve ole niin suuri kuin lasten pitkän kesäloman ensimmäisinä viikkoina.

Eniten kaikilla leireillä on eka- ja tokaluokkalaisia. Mahlin leireille voi tulla nelivuotiaskin.

— Pienemmille voi olla kivaa päästä sisaruksen kanssa samalle leirille, Purhonen sanoo.

Nyt voi ilmoittautua talvilomaleirille, kohta myös kesälle

Mahl: Liikunnallisia päiväleirejä 4—12-vuotiaille koulujen syys-, talvi- ja kesälomilla. Talvilomaleiri on ma—ke 26.—28.2. Hinta 25e/päivä, sisarukset 20e/päivä. Paikkana Rantakeidas. Ilmoittautua voi jo.

Kesäkuussa viikon kestäviä laji- ja yleisleirejä Kalevankankaan jäähallilla ja sen ympäristössä. Ilmoittautuminen alkaa viikolla 10 eli heti hiihtoloman jälkeen.

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta: Erilaisia leirejä koululaisille eri loma-aikoina eri paikoissa. Talvilomalla 1.—2.-luokkalaisten leiri on ma—ti 26.—27.2. ja 3.—4.-luokkalaisten ke—to 28.2.—1.3. Leirit kestävät yön yli ja ne pidetään Susiniemessä. Hinta on jäsenille 13 euroa, muille 20 euroa. Viikonloppuleirit ovat vanhemmille lapsille. Ilmoittautuminen alkaa 1.2. klo 17.

Kesäleireistä tarkempaa tietoa myöhemmin. Ilmoittautuminen todennäköisesti toukokuussa.

WAU: Liikuntaa ja muuta yhdessäoloa sisältävä leiri 1.—5.-luokkalaisille Mikkelin Moision koululla hiihtolomalla 26.2.—2.3. Leirin hinta on 65 euroa/viikko tai 15e/päivä. Ilmoittautuminen käynnissä. Leirejä mahdollisesti myös muina loma-aikoina.

Etelä-Savon liikunta: Viikon kestäviä päiväleirejä kesäkuun kolmella ensimmäisellä viikolla arkipäivisin 7—12-vuotiaille. Paikkana Urpolan koulu, josta tehdään retkiä Mikkelin liikuntapaikoille. Idea sama kuin aiempina vuosina, tarkemmat tiedot julkaistaan myöhemmin.

Ilmoittautuminen alkaa todennäköisesti 5.3. Hinta on edullisempi aikaisin ilmoittautuville. Lapsi voi olla leirillä 1—3 viikkoa.

Suomen nuoriso-opisto: Viikon kestäviä päiväleirejä koko kesäkuun ajan arkipäivisin alakouluikäisille lapsille. Paukkulassa voi osallistua joko liikuntapainotteiselle yleisleirille tai teatteri-ilmaisuun painottuvalle leirille. Lapsi voi myös osallistua yhtenä viikkona toiselle ja vaihtaa seuraavaksi viikoksi.

Tarkempia tietoja ensi kesän leireistä julkaistaan lähiaikoina, mutta ilmoittautua voi jo.

Muut: Esimerkiksi Relanderin ponitalli järjestää ratsastajille päivä- ja yöleirejä, Luontoliiton Savo-Karjalan piiri pitää suosittuja lasten luontopäiväleirejä ja urheiluseuroilla voi olla harrastajilleen omia leirejä. Pienemmissä kunnissa leirejä voi järjestää esimerkiksi 4H-yhdistykset.