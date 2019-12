EM-mitalisti Martti Puumalaisesta Suomen vuoden judoka

Mikkelin Judon Martti Puumalainen on nimetty vuoden judokaksi. Suomen Judoliitto nimesi vuoden parhaat judokat perinteisellä joululeirillään. Yli satakiloisten sarjassa ottelevan Puumalaisen vuoden kirkkain saavutus oli alle 23-vuotiaiden EM-pronssi Venäjän Izhevskissä otelluista kilpailuista.

Pronssiottelussa Puumalainen löi azerbaizhanilaisen Imran Yusufovin. Arvokisamitali on Puumalaisen uran toinen. Puumalainen on moninkertainen Suomen mestari ja on otellut urallaan myös Sveitsin kovatasoisessa judoliigassa.

Vuoden nuoreksi judokaksi valittiin Porin Fudoshinin Pihla Salonen. Salosen saavutuksiin kuuluu hopea Tallinnan European Openin olympiakarsintaturnauksessa ja pronssi alle 18-vuotiaiden Euroopan cupista Unkarissa. Salosen valmentaja Sami Salonen valittiin vuoden valmentajaksi.

Vuoden judoseuraksi valittiin Orimattilan Judoseura, joka saa kiitosta yhteisöllisyydestään. Vuoden judotuomari on torniolainen Marko Keto.