Mikkelin Stellan apteekin proviisorin Tuomas Tiilikaisen vastuulla on se, että tarvittavat lääkkeet löytyvät hyllyistä ja varastosta: "Raaka-ainepula on merkittävä syy, miksi lääkettä ei ole saatu apteekkeihin"

Proviisori Tuomas Tiilikainen (32) Apteekki Stellasta, miten sinusta tuli proviisori?

– Siihen vaikutti lähisuvun terveydenhoito- ja lääketieteellinen urapainotus. Sairastuin 6-vuotiaana ykköstyypin diabetekseen ja olen tarvinnut insuliinihoitoa. Jossain vaiheessa minua alkoi kiinnostaa, miten lääkkeitä tehdään ja miten ne vaikuttavat elimistössä. Nyt olen ollut seitsemän vuotta proviisorina.

Millainen on proviisorin koulutus?

– Lukion jälkeen hakeuduin yliopistoon. Ensin siellä oli kolme vuotta farmaseutin ja sitten kaksi vuotta proviisorin opintoja.

Mitä proviisori tekee apteekissa?

– Proviisorin työn sisältö on hyvin monipuolinen. Se on henkilöstön johtamista, työvuorosuunnittelua, viranomaisilmoituksiin perehtymistä ja niiden soveltamista käytäntöön, apteekin toimintatapojen päivitystä, ongelmien ratkomista ja toiminnan kehittämistä, varastonhallintaa, myynnin ja myyntilupien seurantaa, asiakaspalvelua, lääkeneuvontaa… Proviisori vastaa, että apteekista löytyy tarvittavat lääkkeet hyllyistä ja varastosta. Osallistun myös asiakaspalveluun.

Millaisia haasteita työssä on?

– Lääkevaraston hallinta on joskus haasteellista. Haasteellisinta on pitää apteekissa ja varastossa niitä lääkkeitä, joita vain satunnaisesti tarvitaan.

Montako lääkenimikettä apteekista löytyy?

– Meillä on hyllyssä noin 2 500 eri nimikettä. Se sisältää saman lääkkeen eri vahvuudet ja pakkauskoot. Esimerkiksi tulehduskipulääkettä ibuprofeiinia sisältäviä lääkkeitä on kymmeniä eri vahvuuksissa ja pakkauskoossa. Suomessa on rekisteröity noin 3 600 lääkeainetta ja saatavilla on 10 000 – 11 000 erilaista lääkepakettia.

Apteekeissa on ajoittain pulaa jostain lääkkeestä, mistä se johtuu?

– Lääkeaineiden valmistus tapahtuu yleensä maailmalla. Suomi on globaalisti pieni markkina-alue. Esimerkiksi Kiinassa on voitu sulkea lääkeainetehdas ja se heijastuu Suomeen. Toinen syy voi olla se, että lääke on poistettu tuotevirheen takia. Raaka-ainepula on merkittävä syy, miksi lääkettä ei ole saatu apteekkeihin.

Kuinka kalliita lääkkeitä apteekista löytyy?

– Hyllystä löytyy esimerkiksi ms-taudin hoitoon tarkoitettu lääke, jonka kelakorvaushinta on 1 800 euroa. Tilattavissa lääkkeissä kuukauden lääkeannos voi maksaa 85 000 euroa ilman kelakorvausta.