Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) on tyytyväinen toimiin, jotka hallituksen tuore budjettiesitys kohdistaa maatalouteen ja tuottajien asemaan.

— Luvassa on todellista hyötyä ja helpotusta osaltaan, mutta on sanottava, että päätökset eivät ratkaise elintarviketuotannon pitkän tähtäimen kestävää kannattavuutta, sanoo Leppä.