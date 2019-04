Ryhmäliikuntaohjaaja ja -vastaava Hanna Suhonen Pieksämäeltä, miten päädyit alalle?

— Liikunta oli minulle alussa harrastus. Päädyin Pieksämäen voimistelijoiden ohjaajaksi ja siitä pikkuhiljaa muodostui ammatti. Nyt olen ollut alalla jo kymmenen vuotta.

Millainen koulutus sinulla alalle on?

— Olen suorittanut RYT 200 rekisteröintiin oikeuttava joogaopettajakoulutuksen, pilatesohjaajakoulutuksen ja sen lisäksi olen suorittanut Lessmills bodypump ja lavisohjaajan lisenssitutkinnot.

Miksi suosittelet ryhmäliikuntaa asiakkaillesi?

— Ryhmässä tulee tehtyä enemmän ja tehokkaammin kuin yksin. Lajissa kuin lajissa oikea tekniikka on tärkeä, ja ohjaajan tehtävä on ohjata asiakkaita tekemään liikkeet oikein ja turvallisesti. Kun esimerkiksi bodypumpissa samaa ohjelmaa tehdään useampia kertoja, lihakset tottuvat liikkeisiin ja aika pian harjoitukseen saa lisätehoja lisäämällä painoja.

Vetämäsi ryhmät Pieksämäen Kunnonkeskuksessa ovat suosittuja. Miten onnistut innostamaan asiakkaita liikkumaan?

— Itse päädyin ammattiin harrastuksen kautta. Liikunta on aina ollut minulle elämäntapa. Sen vuoksi minusta ei tunnu siltä, että lähtisin töihin. Työssäni on parasta se, että saan suunnitella tunnit itse ja siitä saan intoa ja energiaa, jonka toivon heijastuvan myös ryhmäläisiin. Kun ryhmässä on hyvä henki, sinne on kiva tulla uudestaan ja uudestaan.

Kuinka paljon ja millaista liikuntaa tarvitaan hyvän kunnon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi?

— Tärkeintä on tasapainoinen ohjelma, johon kuuluu sopivassa suhteessa lihasvoimaharjoittelua salilla ja aerobista harjoittelua, kuten juoksua tai vaikka tanssia. Tärkeä osa on lihashuolto, johon pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Jos lihakset ovat kireinä, et saa voimaa. Venyttely auttaa lihasten liikkuvuuteen ja niiden kehittymiseen.

Kehosi on työvälineesi. Kuinka huollat sitä?

— Tunnit ovat vaihtelevia bodypumpista ilmajoogaan, joten oma keho tulee huollettua työn ohessa, eikä työ sen vuoksi rasita kroppaa liikaa.

Kerroit, että vedät viikossa keskimäärin 20 liikuntatuntia. Miten vietät vapaa-aikasi?

— En todellakaan lähde salille rehkimään, vaan saatan vain löhötä sohvalla lukemassa. Vapaa-ajan liikunta on palauttavaa rauhallista kävelyä luonnossa ja meditoin päivittäin.

Tekijät-sarjassa jututamme mikkeliläisiä ihmisiä työnsä äärellä. Tämä juttu on ilmestynyt Keskiviikko-liitteessä 17.4.