Mäntyharjuun on ”ennakkosuunniteltu” ilmaisena opiskelutyönä terassitalojen rakentamista Asemanlammen rantaan. Seuraava suunnitteluvaihe maksaa 60 000 euroa.

Mäntyharjun kunnantalon paikalle Asemanlammen rantaan suunnitellaan uudisrakennuksia.

Synopsis Archtects Oy on kevään ja kesän aikana ennakkosuunnitellut kuntataajaman ykköspaikalle kaksi terassitaloa eli uusia kerrostaloja, joissa jokaiseen asuntoon kuuluu alakerran asunnon päälle rakennettava iso terassi.

Terassitalot ovat ensimmäisissä piirustuksissa kooltaan 1400 neliötä eli yhteensä uutta asuintilaa olisi Mäntyharjun keskustaan tulossa 2800 neliötä.

Neliöhinta terassitaloissa liikkuu 4000 euron tuntumassa, joten kyse on laadukkaasta asumismuodosta. Terassitaloihin aiotaan liittää ”helpon asumisen konsepti” eli kotien lisäksi rakennuksessa voisi olla palvelujakin.

Ennakkosuunnittelu ei ole maksanut ”latin latia”

Rohkean idean pohjalta arkkitehtitoimisto Synopsis Archtects Oy teetti ennakkosuunnitelmat, jotka teki opinnäytetyönä arkkitehtiopiskelija, diplomi-insinööri Linda Cairenius.



Kunnanjohtaja Jukka Ollikainen korostaa, että yritys on toiminut omalla riskillä eikä kunta ole maksanut työstä vielä mitään.

— Latin latia ei ole mennyt vielä, Ollikainen alleviivaa.

Tanja Rihu Vuonna 1966 rakennettu kunnantalo tarvitsee mittavaa remonttia, jonka hinnaksi on arvioitu useita miljoonia euroja. Jos terassitalot rakennetaan, kunnantalo puretaan.

Seuraava suunnitteluvaihe, johon kuuluu muun muassa rasitteiden selvittelyä, pohjapiirustukset, rakennesuunnitelmat ja markkinointimateriaalit, maksaa vajaat 60 000 euroa.

Kunnanhallitus pui asiaa eilen yli neljä tuntia kestäneessä kokouksessaan ja otti lopulta myönteisen kannan.

Jatkosuunnittelun tekevät Synopsis Archtects Oy ja Akileija Oy. Kunta hankkii noin 60 000 euron konsultoinnin ja arkkitehtisuunnittelun suorahankintana eli hankintaa ei kilpailuteta.

Hankintaohjeesta poikkeamisen syy on jo tehty ennakkosuunnittelu.

— Mitään sitoutumuksia ei ole, mutta jos jatkosuunnittelu kilpailutetaan, meidän täytyy ensin ostaa ennakkosuunnittelu, Ollikainen perustelee.

Tuore versio citymökki-ideasta

Idea majoituskapasiteetista Mäntyharjun keskustassa, Asemanlammen rannalla ei ole uusi.

Mäntyharjussa on tehty lähivuosina keskustan kehittämissuunnitelmia, joissa on noussut esiin, että Kurkilahden ympäristöä kannattaa valjastaa matkailukäyttöön.

Kenkätehtaanniemen ja Kurkilahden kehittämissuunnitelmassa konsultit visioivat rantaan citymökkejä, Kenkätehtaalle hotellia ja Kurkiniemeen saunamaailmaa.

Tanja Rihu Mäntyharjun kunnanjohtaja Jukka Ollikainen ei pidä kunnantalon remontoimista järkevänä vaan haluaa etsiä huipputontille muuta käyttöä.

Jukka Ollikaisen mukaan terassitalot ovat jatkumoa citymökki-idealle. Terassitaloissa ajatuksena on, että niitä voidaan myydä lomaosakkeiksi, omiksi loma-asunnoiksi tai vakituiseen käyttöön.

— Ajatuksessa elää citymökkeilyn henki, Ollikainen sanoo.

Aiemmin keskustan kehittäminen ja etenkin uudisrakentaminen on jäänyt taantuman jalkoihin, kun investoreita ei ole löytynyt.

Helppoa investorin löytyminen noin 10 miljoonan terassitalolle tai kahdelle ei ole nytkään, mutta Ollikainen uskoo ideaan.

Tämä on sitä rohkeaa elinvoiman kehittämistä, jota Mäntyharjussa on toivottu valtuustotasolla asti. — Jukka Ollikainen

— Suhdanteet ovat nyt hyvät. Tämä on sitä rohkeaa elinvoiman kehittämistä, jota Mäntyharjussa on toivottu valtuustotasolla asti. Minusta tämä kortti kannattaa ehdottomasti kopaista, Ollikainen sanoo.



— Jos suunnitelma toteutuu, niin 60 000 euroa on halpa hinta. Kunta ei missään tapauksessa ole terassitalojen rakennuttaja vaan rakentamisen maksaa ulkopuolinen investori.

Ratkaisu kunnantalon kohtalolle?

Terassitalojen rakentaminen olisi ratkaisu Mäntyharjussa pitkään muhineelle kysymykselle siitä, mitä huonokuntoiselle ja sisäilmaongelmaiselle kunnantalolle tehdään.

Mittavaa peruskorjausta vaativan rakennuksen tulevaisuus on avoinna, koska kunnalla ei ole enää valtavalle rakennukselle käyttöä. Lisäksi remontin hinnaksi on arvioitu useita miljoonia euroja, joten halua korjauksiin tuskin löytyy.

Tanja Rihu Työntekijät oireilivat kunnantalon alakerrassa, joten koko kerros on poistettu käytöstä. Kuva on alkuvuodelta 2017, jolloin sisäilmaa yritettiin kohentaa viherseinillä.

Akuuttia kiirettä ei tällä hetkellä kuitenkaan ole, koska pahiten oireita aiheuttaneet osat, talon pohjakerros ja alin kerros, on poistettu kokonaan käytöstä. Rakennuksessa on kunnan toiminnan lisäksi myös ulkopuolisia vuokralaisia.

Kunnantalo seisoo hienolla paikalla Pyhäveden rannassa aivan Mäntyharjun keskustassa.

Maisema ja sijainti ovatkin iso syy, miksi terassitaloja suunnitellaan juuri kunnantalon paikalle.

Mikäli suunnitelma etenee, kunnantalo puretaan ja huipputontti siirtyy asumiskäyttöön.