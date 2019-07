Mikkelin kävelykatu muuttuu perjantaina olohuoneeksi, kun kadulle tuodaan jättinäyttö — Ohjelmassa on raveja ja vanhoja suomalaisia elokuvia

Osuuskauppa Suur-Savo tuo perjantaina jättinäytön Mikkelin kävelykadulle.

Matkailu- ja ravitsemiskaupan johtaja Kai Nurmi kertoo, että näyttö toteutetaan yhteistyössä raviradan kanssa. Sen takia näyttö on keskustassa perjantain ajan, jonka jälkeen se siirretään lauantaiksi ja sunnuntaiksi raviradalle.

Jättinäytön tarkoituksena on tarjota kaupunkilaisille ja matkailijoille ajanvietettä raviviikonlopun ajaksi.

— Näytämme muutamat ravit näytöltä, ja paikan päälle on tulossa toto-myyjä, Nurmi sanoo.

Lisäksi näytöltä voi katsoa vanhoja kotimaisia elokuvia. Perjantaina kello 14 esitetään Pekka ja Pätkä miljonääreinä -elokuva ja kello 21.15 Komisario Palmun erehdys.

Paikalle tuodaan myös penkkejä

Jättinäyttöä on kokeiltu jo muutaman kerran aiemmin Mikkelissä. Nurmen mukaan nimenomaan St Michel-ravien aikaan kävelykadulla on ollut rekka, johon jättinäyttö on kiinnitetty. Myös vanhoja elokuvia on näytetty aiemminkin.

Jättinäytön seuraaminen on katsojille ilmaista ja sen eteen on vapaa pääsy. Osuuskauppa Suur-Savo järjestää kävelykadulle jonkin verran penkkejä, jotta elokuvia on mahdollista seurata istualtaan.

— Kävelykadun terasseilta on myös näköetäisyys näytölle. Ja esimerkiksi oman retkituolin tai vastaavan penkin saa tietysti tuoda mukana, Nurmi sanoo.