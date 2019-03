Poliittisen liikkeen, Liike Nytin, puheenjohtaja Hjallis Harkimo lyttää kovin sanoin pääministeri Juha Sipilän (kesk.) päätöksen hallituksen eroamisesta.

Harkimon mukaan hallituksen olisi pitänyt pysyä pystyssä normaalissa järjestyksessä eduskuntavaaleihin ja seuraavan hallituksen muodostamiseen.



Harkimo perustelee kantaansa muun muassa ulkosuhteisiin liittyvällä päätöksenteolla.

— On Euroopan unionia ja nyt brexitiä koskevia kysymyksiä, joita voi tulla eteen. Sen sijaan Sipilä kaatoi hallituksen jonkin sisäisen äänen takia. Se on ihan mysteeri.

Harkimo vertaa asetelmaa Iivo Niskasen Holmenkollenin viidenkympin hiihtokisaan.

— Niskanen hiihti, ei luistanut, mutta missään vaiheessa hän ei keskeyttänyt. En tajua miksi hallitus löi hanskat tiskiin ja vielä pari viikkoa ennen vaaleja.

Harkimo luokittelee Sipilän päätöksen keskustan vaalitaktiikaksi ja oman edun tavoitteluksi, jonka ansiosta voi hyökätä vaalikentillä muiden kimppuun.

— On puhuttu tulos tai ulos -periaatteesta. Ei mikään firma mene kiinni, jos tulos on huono.

Sote sai kaatua

Sote- ja maakuntauudistus kyllä sai Harkimon mukaan mennä.

— Hyvä, että kaatui. Soten nykymalli on ihan hyvä ja sitä voi kehittää vielä.

Harkimon mukaan terveydenhuolto voidaan sijoittaa erikoissairaanhoidon alle ja sitten päättää erikseen tarvittavien piirien lukumäärästä. Sosiaalitoimi puolestaan kuuluu kunnille, eikä maakunnille.

— Ei uudistus vaikea asia ole, jos on tahtoa toimia ihmisten eikä poliitikkojen hyväksi.

— Seuraavassa hallitusohjelmassa on sovittava asiasta heti ja laadittava yksinkertainen sote-malli.

Mikkelissä maalismarkkinoiden vaalikadulla Nyt-kampanjateltalla keskiviikkona vieraillut Harkimo laskee, että Nyt-liike voi saada 5—10 edustajapaikkaa eduskuntaan.

Harkimo kiertää aktiivisesti maata etelärannikolta Lappiin. Vilkkaan kiertuetahdin henki on aika selvä:

— Meillä on ehdokkaana tavallisia ihmisiä poliiseista sairaanhoitajiin. He eivät ole tunnettuja julkisuuden henkilöitä, mutta kun minä olen, minut kutsutaan paikalle.

Minulla menee tähän 300 000 euroa rahaa. — Hjallis Harkimo



Harkimo sanoo, että liikkeen viesti on kuitenkin saatava perille. Liike ei ole puolue eikä sitä sellaiseksi aiotakaan.

— Puolueita on ihan tarpeeksi. Nytissä päätetään asioista alhaalta ylöspäin eikä päinvastoin.

— Olemme keskellä poliittista kenttää, keskemmällä kuin keskusta, eikä ole ideologiaa, vaan menemme asiat edellä.

”Emme ole vain näiden vaalien projekti”

Tavoite on eduskunnassa, mutta hallitusvastuuseen Harkimolla ei ole kiire.

— Sitä nyt oikeastaan kannata vielä miettiä, vaan ensin on saatava ehdokkaita eduskuntaan.

— Ei ole merkitystä sillä, olemmeko hallituksessa, mutta olemme tietysti valmiita neuvottelemaan. Ei ole syytäkään, miksi olisimme poissa.

Harkimo sanoo, että vaalikevään jälkeen liikkeen jatko ”riippuu tilanteesta”.

— Emme ole vain näiden vaalien projekti, mutta on muistettava, että minä rahoitan tämän itse.

— Minulla menee tähän 300 000 euroa rahaa. Jos saadaan 5—10 edustajapaikkaa eduskuntaan, sitten tilanne muuttuu.