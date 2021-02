Xamkin Mikkelin kampus ja Esedun kaksi toimipistettä siirtyvät etäopetukseen

Mikkelin kampuksen opetus Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Xamkissa siirtyy loppuviikoksi etäopetukseen. Etelä-Savon ammattiopiston Ravinradantien ja Kinnarin toimipisteet siirtyvät etäopetukseen helmikuun loppuun asti.

Xamkin tiedotteen mukaan päätös on tehty Essoten suosituksesta, koska Mikkelissä koronatilanne on vaikeutunut ja koronaviruksen testauksessa on tällä hetkellä jonoa.

Xamkissa etäopetus kestää toistaiseksi vain sunnuntaihin saakka, mutta Essote antaa lähipäivinä lisätietoa ja -ohjeita etäopetuksen mahdollisesta jatkumisesta.

Mikkelin kampuksen kirjasto ja ravintolat ovat avoinna perjantaina. Verkkopalveluita on syytä käyttää aina kuin se on mahdollista, tiedotteessa suositellaan.

Esedun Raviradantiellä on voinut altistua alkuviikosta

Esedun yhdellä opiskelijalla on todettu koronavirustartunta ja Mikkelin Raviradantien toimipisteessä on voinut altistua koronavirukselle maanantain ja keskiviikon aikana, Esedu kertoo tiedotteessa ja oppilashallintopalvelu Wilmassa.

Tartuntatautiviranomaisen kehotuksesta Esedun Raviradantien rakennukset A ja C sekä Kinnarin toimipiste siirtyvät etäopetukseen helmikuun loppuun saakka.

Liikuntapaikkojen avautumisohjeista ei tiedotetakaan vielä

Mikkelin kaupungin piti tänään tiedottaa järjestelyistä kaupungin liikuntapaikoilla.

Asiaa on kuitenkin lykätty, sillä koronatapaukset ovat lähteneet Mikkelissä jälleen nousuun. Liikuntapaikkojen järjestelyihin saattaa taas tulla äkkinäisiä muutoksia, kaupunki kertoo tiedotteessa nettisivuillaan.