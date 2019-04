Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote otti uuden päivystystoiminnan ohjaus- ja palvelunumeron käyttöön maanantaina 1. huhtikuuta.

Muutaman päivän jälkeen on ilmennyt, että puhelut Päivystysavun numeroon 116 117:n eivät mene läpi tietyillä liittymillä.

— Jos et saa yhteyttä Essoteen Päivystysavun kautta, soita numeroon 015 351 5555, sanoo numerouudistuksen projektipäällikkö Kirsikka Tynkkynen Essotesta.

Ympäri vuorokauden voimassa olevaan Päivystysavun numeroon tulee soittaa aina ennen Mikkelin keskussairaalan päivystykseen tuloa.

Viisi turhaa yritystä tavoittaa Päivystysapu

Nimettömänä pysyvä mikkeliläinen mies kertoo tuoreen asiakaskokemuksen. Hän kaipasi apua keskeytettävän lääkkeen kanssa ja soitti päivystysapunumeroon tiistaina ensimmäistä kertaa aamupäivällä.

— Olisin tarvinnut mielellään hoitohenkilökunnalta ohjeet siihen, miten lääkkeen keskeytyksen kanssa menetellään, että se ei mene pieleen. Se nimittäin kerran meni, kun minulle ei sanottu, että keskeytyksen jälkeen pitäisi ottaa laboratoriokoe, mies kertoo.

Kun kello löi viisi alkuiltana, soittoyrityksiä oli kertynyt jo viisi. Ihminen ei vastannut, vain automaattivastaaja.

Mies yritti soittaa myös vanhaan ensineuvon numeroon, joka puhelimesta löytyi tallennettuna. Kohta puhelimeen vastasi automaatti Kaavin kunnasta Pohjois-Savosta, joka ehdotti yhteydenottoa Kuopion yliopistolliseen keskussairaalaan.

— Lopulta kyllästyin siihen, kun netistäkään ei löytynyt apua, kertoo mies.

Ongelmaa korjataan, apuna varanumero

Kyse on valtakunnallisesta ongelmasta. Pieni osa puheluista ei välity Päivystysapuun. Ongelma on valtakunnallinen ja koskee useiden operaattoreiden välittämiä puheluja.

Essotelle tuli keskiviikkoon mennessä kaksi ilmoitusta ongelmasta, kertoo Essoten terveyspalvelujen vt. johtaja Santeri Seppälä.

Sosiaali- ja terveysministeriö ratkoo ongelmaa operaattoreiden kanssa.

— Ongelma ei tosiaan ole meidän päässämme, vaan järjestelmä pohjautuu operaattorikohtaisiin ohjautuvuuksiin, Seppälä sanoo.

Muuten puhelut ovat Seppälän mukaan menneet läpi alle minuutissa eikä uuden Päivystysapunumeron kanssa ole ollut muita vaikeuksia.

Päivystysapua vaille jäänyt mies ymmärtää, että numeron muutoksen kanssa on härdelliä.

— Kuvittele tilanne, että numerossa on vain automaatti päällä, langan päässä on 80-vuotias kevyt paniikki päällä ja pitäisi saada lisätietoa siitä, että mihin menee. Kun on itse sairastanut ja läheisetkin sairastaneet jonkin verran, niin ei naurata tällaiset puhelinjutut. Joku roti ja tolkku tähän pitäisi saada, mies kertoo.

Mitä pitäisi tehdä, jos Päivystysapunumerosta ei vastata ja kello on yli 16, jolloin entisestä Ensineuvon numerostakaan ei enää ole apua?

— Hakeudu suoraan päivystykseen, neuvoo Seppälä.

Juuri näin Päivystysapuun tyytymätön mies aikoo tehdä: hän kävelee kylmän viileästi päivystyksen vastaanottoon ja kysyä, miten lääkkeen kanssa menetellään oikeaoppisesti.

— Tämä on ensi kerta, kun en saanut Ensineuvosta apua. Aina ennen siellä on vastattu ja asialliset neuvot annettu, kiitos siitä, mies kertoo.