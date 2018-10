Otavan Opiston johtokunnan puheenjohtajan Jere Liikasen (ps.) toimintaa selvittänyt valiokunta esittää kaupunginvaltuustolle Liikasen erottamista johtokunnan puheenjohtajan tehtävästä.

Valiokunnan lausunnon mukaan Liikanen ei enää nauti valtuuston luottamusta. Valiokunta esittää, että valtuusto nimeää johtokunnan puheenjohtajaksi uuden henkilön.

Kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa tulevan maanantaina kokouksessaan.

Asiaa on käsitellyt myös kaupunginhallitus, joka valiokunnalle antamassaan lausunnossa viime maanantaina totesi, että johtokunnan puheenjohtajan toiminta on on synnyttänyt epäluottamuspulan puheenjohtajan tehtävässä toimimiseen.

Muodollisesti valiokunnan esitys koskee koko puheenjohtajistoa, siis myös varapuheenjohtajaa. Kuntalain mukaan tällaisessa tapauksessa käsitellään koko puheenjohtajiston asemaa.

Kaupunginhallitus kuitenkin omassa lausunnossaan viime maanantaina totesi erikseen, että epäluottamus koskee ainoastaan Liikasta.

Myös valiokunta toteaa, että selvitystyö on koskenut nimenomaan puheenjohtajan toimia.

Prosessi alkoi kannanotoista maahanmuuttajakoulutukseen

Koko käsittelyn taustalla on Liikasen kannanotot maahanmuuttajakoulutukseen.

Liikanen on vastustanut opiston maahanmuuttajien kielikoulutusta muun johtokunnan sitä puoltaessa.

Aikuisten luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen aloittamisesta päätettiin johtokunnan kokouksessa toukokuussa. Liikanen jätti eriävän mielipiteen.

Liikanen kritisoi koulutuksen olevan ”räikeää veronmaksajien ja valtion varojen tuhlausta” ja vetoaa myös koulutuksesta aiheutuvaan turvallisuusriskiin.

Opisto on järjestänyt jo useamman vuoden ajan aikuisten perusopetusta.

Hallituksen lausunnon mukaan luku- ja kirjoitustaitovaiheen lisääminen osaksi aikuisten perusopetusta opistossa on luonteva jatko jo järjestettävään aikuisten perusopetukseen ja vastaa kansallista koulutuspoliittista linjausta.

”Ei merkittäviä virheitä”, mutta luottamuspula

Valtuusto asetti toukokuussa valiokunnan selvittämään, nauttiiko Liikanen valtuuston luottamusta.

Valiokunta on kuullut Liikasta, varapuheenjohtajaa, henkilöstön edustajaa sekä rehtoria. Liikanen on lisäksi antanut asiasta kirjallisen lausunnon. Valiokunta pyysi myös kaupunginhallituksen lausunnon.

Valiokunnan mukaan Liikasen varsinaisiin toimiin puheenjohtajana ”ei ole liittynyt puutteita tai merkittäviä virheitä”.

Liikasen blogikirjoitus ja johtokunnan kokouksessa koulutuspäätöksen yhteydessä jättämä eriävä mielipide sekä asian uutisointi mediassa osoittavat valiokunnan mukaan, että Liikasen ja opiston henkilökunnan välille on syntynyt vakava luottamuspula.

”Roolista ei voi irrottautua”

Kuulemisvaiheessa on valiokunnan mukaan käynyt ilmi, että puheenjohtajan kannanotot ovat ristiriidassa opiston arvojen ja toimintaperiaatteiden kanssa.

Liikanen on omassa lausunnossaan sanonut pitävänsä syntynyttä ”tilannetta valitettavana” ja blogikirjoituksen julkaisemista puheenjohtajana ”virhearviona”.

Hän sanoo syyn olevan kokemattomuus politiikassa. Hän on myös valmis jatkamaan puheenjohtajana.

Valiokunta kuitenkin katsoo, että vaikka Liikanen sanoo puheenjohtajan tittelin käyttämistä kirjoituksessa virhearvioksi, puheenjohtajan roolista ei voi irrottautua. Valiokunnan mukaan Liikanen on selvästi poikennut opiston ja kaupungin edustamista arvoista.

Valiokunnan käsittelyssä sen jäsen Vesa Himanen (ps.) esitti valiokunnan lausunnoksi, että Liikanen nauttii edelleen luottamusta.

Himanen perusteli kantaansa sananvapaudella. Valiokunnassa esitystä ei kannattanut kukaan, joten se raukesi.