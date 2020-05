Navetassa ollut painepesuri syttyi palamaan Ristiinassa – Naapuri tuli apuun ja pelasti rakennuksen

Naapuriapu pelasti navettarakennuksen isoilta vahingoilta Ristiinan Närhilässä sunnuntaiaamuna.

Päivystävä palomestari Jari Iskanius Etelä-Savon pelastuslaitokselta kertoo, että myös omistaja toimi oikein ja esimerkillisesti sillä hän oli navettaan mentyään ja palon huomattuaan laittanut oven kiinni huoneeseen, jossa painepesuri oli.

Omistaja soitti hätäkeskukseen ja naapuri tuli apuun sammuttimen kanssa.

Naapuri sai painepesurista alkaneen palon sammutettua ennen kuin se ehti levitä rakenteisiin ja navettarakennus säästyi palolta. Pelastuslaitos varmisti palotilan ja tuuletti tilat.

Navetta on tyhjillään, mutta rakennuksen toissa päässä on konehalli, jossa on muun muassa traktori.

Hälytys tuli noin kello 8.50.