Posti ennakoi, että kuluttajat saattavat olla tänä vuonna poikkeuksellisen innokkaita lähettämään joulukortteja, kertoo kuluttajakirjepalveluista vastaava Tuija Åkerman.

Yleinen trendi on ollut laskeva. Esimerkiksi vuonna 2015 lähetettiin noin 30 000 miljoonaa postikorttia, mutta vuonna 2019 enää noin 15 000 miljoonaa.

– Nyt kun matkustaminen ja moni muukin asia elämässä on rajoitettua, odotamme, että joulukorttien lähettäminen kasvaa.

Aiotko sinä lähettää joulukortteja tänä vuonna? Vastaa Länsi-Savon kyselyyn.

Tänä vuonna Posti näkee monia signaaleja, jotka saattavat osaltaan puhua joulukorttitradition virkistymisen puolesta.

Yksi viimeaikaisista indikaattoreista on veteraanikampanjan ennätyksellinen suosio.

– Kampanjassa suomalaiset saavat lähettää veteraaneille itsenäisyyspäiväkortteja. Kampanja keräsi tänä vuonna ennätykselliset 60 000 muistamista korttien muodossa, kertoo Åkerman.

Edellinen ennätys on Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuodelta 2017, kun kortteja lähetettiin 50 000.

– Emme ole vielä tehneet tämän vuoden suosiosta syvällistä analyysia, koska olemme juuri saaneet laskelmat. On hyvin todennäköistä, että koronatilanne on vaikuttanut tähänkin. Varmaan itse kukin on kokenut eristäytyneisyyttä, ja on haluttu muistaa tärkeää ryhmää. Kun tekee hyvää toiselle, se tuo itsellekin hyvän olon.

Yksittäisten ihmisten lisäksi kampanjaan osallistuvat vuosittain esimerkiksi koululuokat ja järjestöt.

Postissa on pantu merkille muunkinlaista aktivoitumista juuri tänä vuonna. Kuluttajat ovat olleet innokkaita myös äänestämään Vuoden kaunein postimerkki -kilpailussa, joka on parhaillaan käynnissä.

– Siihen olemme saaneet enemmän vastauksia viikossa kuin yleensä koko kampanjan aikana, Åkerman kertoo havainnoista.

Joulukorttien lähettämiseen pätee tänä vuonna samat periaatteet kuin yleensäkin. Joulukortin voi lähettää edullisemmalla, 1,20 euron maksulla 14.12. mennessä. Joka tapauksessa kortti pitää saada postiin 17.12. mennessä.

– Vuosittain noin 80 prosenttia joulukorteista lähetetään aiempaan määräaikaan mennessä, tietää Åkerman.

Posti tuntee myös lähettäjien profiilit.

– Ääripäissä ovat velvollisuudentuntoiset ja ilahduttajat. Siinä missä pieni velvollisuudentuntoisten ryhmä saattaa hoitaa homman sarjatuotantona, ilahduttajat saavat korttien lähettämisestä ja muiden ilahduttamisesta itselleenkin paljon iloa.

Joulukorttien lähettäjistä noin 40 prosenttia on Åkermanin mukaan ilahduttajia ja pieni vähemmistö velvollisuudentuntoisia. Väliin mahtuu ääripäiden välimuotoja.

Åkerman aikoo itsekin syventyä korttien äärelle.

– Lähetän noin 15 joulukorttia. Puuhastelen yhdessä lapsen kanssa, ja hän saa piirtää joulutervehdykseen esimerkiksi sydämen, koska ei osaa vielä kirjoittaa.