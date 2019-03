"Juostaan, juostaan. Juostaan Cooperin testi. Pitää yrittää saada joku edes kiinni.

Pitää yrittää olla jonkinlainen mies."

Näin laulaa Kauko Röyhkä kappaleessaan Cooperin testi. Ajan hammas ei ole lyriikoita syönyt, sillä 12 minuutin juoksutestiä hyödynnetään edelleen kunnon mittaamiseen, ainakin Suomen Puolustusvoimissa.

Soila Puurtinen Palveluksen aikana varusmiehen cooper-tulos paranee keskimäärin sadalla metrillä.

Varusmiesten juoksukunto on laskenut melko tasaista tahtia 70-luvulta tähän päivään koko puolustusvoimien Cooper-tulosten tilastointihistorian ajan.



Iskävartalo-podcastissa vieraileva, Maavoimien esikunnassa Mikkelissä liikuntapäällikkönä työskentelevä kapteeni Heikki Nousiainen toteaa, että tasainen taantuma on saavutettu.



— Viiva on ollut aika suora viime vuosina, Nousiainen sanoo tilastokäyrään viitaten.



90-luvun loppupuolelta varusmiesten keskimääräiset juoksutulokset ovat pysytelleet 2400 metrin tuntumassa.



Kun nykytuloksia verrataan tilastoinnin alkuvuosiin, ero on huima: 1970-80-lukujen taitteessa varusmiesten cooper-tulokset olivat keskimäärin yli 2700 metriä.



— Kyllähän nyky-yhteiskunta on rapistumassa, kun rehellisesti sanotaan. Tehtävää on sen saralla. Varusmiespalveluksessa siihen pystytään tehokkaalla koulutuksella vaikuttamaan.



— Palveluksen aikana varusmiehen cooper-tulos pitenee keskimäärin sadalla metrillä

Liikuntapäällikkö Nousiainen suosittelee Puolustusvoimien MarsMars.fi-palvelua oman kuntotason mittaamiseen niille, joilla kutsunnat ovat edessä. Palvelua voivat käyttää myös reserviläiset ja muutkin kuntoilijat.



— Palveluksen aloitus helpottuu kummasti, jos pikkuisen tekee töitä fyysisen toimintakyvyn eteen, Nousiainen toteaa.



