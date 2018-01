Maksuton Waltti-kortti laiskistaa, väittävät kritisoijat — Mitä kortista ajattelevat koululaiset itse? Maksuttomat bussikuljetukset laiskistavat pullamössösukupolven, sanovat kritisoijat. Käyttäjien eli koululaisten mielestä bussiin ei tarvitse turvautua aina. Mikko Kääriäinen Eevi Pylkkänen, Konsta Bergman ja Alma Haukkala käyttävät kaikki Waltti-korttia vaihtelevasti.

Viime syksynä alkanut Mikkelin peruskoululaisten maksuttoman joukkoliikenteen kokeilu on herättänyt runsaasti keskustelua Länsi-Savon mielipidepalstalla ja verkossa.



Huolestuneet lukijat pelkäävät nuorison laiskistuvan kokeilun vuoksi. Noin 5 000 peruskoululaista matkustaa Waltti-kortilla maksuttomasti vielä ensi lukuvuoden loppuun saakka.



Kysyimme Mikkelin Päämajakoulun musiikkiluokan oppilailta mielipiteitä maksuttomasta koulukyydistä. Pikagallup 25 oppilaan 5M-luokassa osoittaa, että Lähestulkoon joka ikinen oppilas käyttää Waltti-korttia. Noin puolet luokasta käyttää sitä jatkuvasti.

On se jossain määrin laiskuutta, jos bussia käyttää koko ajan. -Konsta Bergman

Viidesosa arvelisi käyttävänsä Waltti-korttia siinä tapauksessa, että sen käyttö olisi maksullista. Aktiivikäyttäjiin kuuluvat Konsta Bergman ja Eevi Pylkkänen kulkevat kumpikin kouluun linja-auton lisäksi polkupyörällä tai jalkaisin.

Pylkkäsen mielestä Waltti-kortti on koululaisille kätevä.

— Jos pitää kulkea harrastuksiin, on pakkasta tai sataa vettä, hän luettelee.

— On se jossain määrin laiskuutta, jos bussia käyttää koko ajan, tuumaa kolmen kilometrin koulumatkaa kulkeva Bergman.



Kelien salliessa hänen vanhempansa kehottavatkin sivuuttamaan bussikyydin. Pylkkänen kertoo koulumatkakseen hieman yli kolme kilometriä. Talvisin hän turvautuu mieluiten bussiin.



Reilun kilometrin päässä koulusta asuva Alma Haukkala puolestaan tarttuu Waltti-korttiin harvoin.

— Jos mukana on sukset tai luistimet, on mukavampi mennä bussilla kuin raahata niitä pakkasessa, hän sanoo.



Pylkkänen ja Haukkala kertovat lisäksi käyttävänsä maksuttomia bussimatkoja kouluajan ulkopuolella kaupungilla käymiseen. Muuten nämä reissut voisivat jäädä toteutumatta.

Rehtori ymmärtää kritiikin

Koulun rehtori Heikki Väätäinen suhtautuu maksuttomiin koulukyyteihin kohdistuvaan kritiikkiin ymmärtäväisesti. Hän on pannut merkille, että kävelemisen ja pyöräilyn kynnys on koululaisilla noussut Waltti-kokeilun myötä.

— Sitä emme tiedä, ovatko bussia käyttäneet oppilaat aiemmin päässeet kouluun vanhempiensa kyydillä, hän huomauttaa.



Rehtori on myös kuullut palautetta kaupungin koululaisten huonosta käyttäytymisestä julkisessa liikenteessä, kuten kiroilusta ja aiheettomasta stop-napin painamisesta. Käyttäytymisestä on myös keskusteltu yleisesti oppilaiden kanssa.



Kritiikistä huolimatta Väätäinen sanoo kannattavansa kokeilua edelleen. Vuonna 2015 Mikkelin kaupunki lakkasi tukemasta ilmaisia koulumatkoja oppilaille, jotka asuvat yli viiden kilometrin päässä. Painotetussa opetuksessa, kuten musiikkiluokilla, oppilaiden koulumatkojen pituuksissa on isoja vaihteluita.

— Maksuton Waltti-kortti vähentää oppilaiden eriarvoisuutta, sanoo rehtori.

Kun kortti katoaa

Sosiaalisessa mediassa kysellään vähän väliä koululaisten kadonneiden Waltti-korttien perään. Usein ne löytyvätkin.

Mikkelin joukkoliikenneinsinööri Liisa Heikkisen mukaan Waltti-kortin käyttämisestä on koululaisiakin kohtaan tiukka linjaus, joten kortin kadotessa kyydistä on maksettava.



Kadonneen tilalle hankittavasta kortista peritään seitsemän euron maksu.

— On myös vanhempien vastuulla huolehtia siitä, että jos kortti katoaa, niin maksu pystytään suorittamaan.

Kesken linjan lasta ei kuitenkaan jätetä heitteille.

— Kuljettajalta tietenkin vaaditaan pelisilmää, Heikkinen sanoo.



Kun kortti katoaa tai vioittuu, tulee ottaa välittömästi yhteys Mikkelin kaupungin virastotalon asiointipisteeseen. Kadonnut kortti suljetaan.



Waltti-kortin käyttöä vaaditaan Heikkisen mukaan paitsi matkustusoikeuden varmentamiseen, myös siksi, että Waltti-järjestelmän kautta Mikkelin kaupunki saa tietoa matkamääristä ja lipun käyttömäärästä.

— Lippu- ja maksujärjestelmä on sitä varten, että matkustajamäärätiedot tulevat automaattisesti järjestelmän kautta ja pysyvät ajantasalla.



Mikkelin kaupungilla on arvioitu maksuttomien koulukyytien järjestelystä koituvan kaupungille noin 120 000 euron lipputulomenetykset lukukautta kohden.

Valtakunnallisen matkakorttijärjestelmän ylläpito maksujärjestelmineen ja aikatauluinformaation ylläpitoineen maksaa maksoi Mikkelin kaupungille viime vuonna noin 68 000 euroa.