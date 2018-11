Kaakkois- ja Itä-Suomeen on syntymässä uusi kolme maakuntaa kattava iso talous- ja henkilöstöhallintoyhtiö.

Meidän IT ja talous Oy -niminen yhtiö, lyhyemmin Meita Oy, aloittaa ensi vuoden alusta, kun Saimaan talous ja tieto Oy:n, Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskus Oy:n ja Siun Talous Oy:n toiminnat luovutetaan uusille toimijoille.

Valmistelussa ovat olleet Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Pohjois-Karjalan maakunnat. Yhteistyöllä haetaan vahvaa maakunnallista osaamista ja työpaikkojen säilyttämistä kaikissa maakunnissa.

Tarkkaan ottaen uusia yhtiöitä syntyy kaksi, Meita Oy ja Efetta Oy.

Meita Oy tuottaa inhouse-yhtiönä palveluita kolmen maakunnan kunnille, kuntayhtymille sekä sidosyksikköasemassa oleville yhtiöille.

Efetta Oy toimii vapailla markkinoilla ja tuottaa palveluita ulkopuolisille tilaajille, osakkailleen sekä osakkaiden konserniin kuuluville yhteisöille.

Etelä-Savon maakunta lähti osakkaaksi

Etelä-Savon puolella yhtiöhanketta ovat valmistelleet Etelä-Savon maakuntaliitto ja Mikkelin kaupunki.

Mikkeli on jo päättänyt omasta osallistumisestaan yhtiöön. Etelä-Savon maakuntavaltuusto päätti maanantain kokouksessaan hyväksyä molempien yhtiöiden perustamisen.

Maakuntaliitto myös merkitsi Meita Oy:n osakkeita 50 000 eurolla ja Efetta Oy:n osakkeita 10 000 eurolla.

Maakuntajohtaja Pentti Mäkisen mukaan osakkeiden merkinnällä turvataan maakunnan vaikutusmahdollisuudet yhtiöiden kehittämisessä ja niin, että tulevan Etelä-Savon maakunnan on mahdollista käyttää yhtiöiden palveluja.

Mikkeli ja maakuntaliitto saavat hallituspaikat uuteen yhtiöön. Mikkelin edustaja on talousjohtaja Heikki Siira. Maakuntaliitto päättää nimestä myöhemmin.

Mäkisen mukaan yhtiöhanke on perusteltu.

— Tavoitteena on tarjota omistajilleen inhouse-periaatteella mahdollisimman laadukkaita talous- ja henkilöstöhallinnon sekä ICT-palveluita kilpailukyiseen hintaan.

Liikevaihto lähes 60 miljoonaa euroa

Mäkisen mukaan harkinnassa oli oman maakunnallisen yhtiön perustaminen, mutta sen resurssit arvioitiin varsin pieniksi.

Lisäksi pohdinnassa oli yhteistyö Suomessa jo toimivien vastaavien yhtiöiden kanssa. Loppujen lopuksi kolmen maakunnan yhteisen yhtiön kokoaminen katsottiin parhaimmaksi ratkaisuksi.

Seuraavaksi osakkaat tekevät yhtiön kanssa palvelusopimukset, eli päättävät siitä, mitä palveluja yhtiöiltä ostetaan.

Uusissa yhtiöissä työskentelee noin 400 asiantuntijaa. Yhtiöiden liikevaihto on yhteensä noin 57 miljoonaa euroa.

Henkilöstövaikutuksia ei ole, sillä järjestely tapahtuu liikkeenluovutuksena.

Mäkisen mukaan Etelä-Savossa vastaavissa talous- ja henkilöstöhallintotehtävissä työskentelee yhtiömallissa mukana olevissa kunnissa ja kuntayhtymissä 50—60 henkeä.

Yhtiöjärjestelyyn mukaan lähtöä tunnustelevat myös sote-kuntayhtymät Essote ja Sosteri sekä Vaalijalan kuntayhtymä.

Etelä-Savon pienemmissä kunnissa tilannetta harkitaan. Pieksämäki on tehnyt talous- ja henkilöstöpalveluissaan oman ratkaisunsa eikä ole mukana.

Meita Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty nykyinen Saimaan talous ja tieto Oy:n toimitusjohtaja Salli Kortelainen ja Efetta Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty nykyinen Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskus Oy:n toimitusjohtaja Kari Alvila.