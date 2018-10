Mikkelissä ei ole edelleenkään yömajaa eikä matalan kynnyksen selviämisasemaa päihdeongelmaisille.

Selviämisasemat ovat paikkoja, jonne kuka tahansa voi mennä selviämään humalatilastaan. Essoten riippuvuusvastaanoton sairaanhoitaja Saija Grünin mielestä Mikkelin seudulla olisi tarve asemalle, minne asiakas voi saapua myös päihtyneenä.

— On todella harmillista, ettei täällä ole mitään paikkaa, jonne asunnoton päihdeongelmainen voidaan ohjata nukkumaan. Olemme kipuilleet tästä vuosikausia, Grün sanoo.

Essoten mielenterveys- ja päihdepalveluiden palvelupäällikkö Anri Tanninen näkee puolestaan tarvetta selviämishoitoyksikölle. Siihen kuuluu puolestaan ensisijaisesti terveydentilan seuranta, toisin kuin selviämisasemalle.

Viime vuonna sisäministeriö esitti, että päihtyneiden selviämishoito sijoitettaisiin jatkossa ainakin osittain päivystysten yhteyteen osana sote- ja maakuntauudistusta.

Tuolloin Essoten päivystyspalvelujen ylilääkäri Santeri Seppälä kommentoi Länsi-Savolle, että tällainen vaatisi omat tilat ja riittävät henkilöresurssit, jotta päivystyksen muu työ ja potilasturvallisuus eivät vaarantuisi.

Essote kaavailee Mikkelin keskussairaalan uuteen päivystykseen päihtyneille omaa tilaa

Seppälän mukaan tilanteeseen on tulossa muutos, kun Mikkelin keskussairaalan päivystyksen uudet tilat valmistuvat. Lisäksi mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat Essoten suunnitelmien mukaan muuttamassa Mielentaloon keskussairaalan yhteyteen muutaman vuoden päästä.

Seppälä kaavailee, että uuden päivystyksen yhteyteen tulee tiloja, joissa päihtyneitä potilaita voidaan seurata. Esimerkiksi lapsipotilaat ovat jo tänä vuonna saaneet oman päivystyslinjansa Mikkelin keskussairaalassa.

— Tähän uuteen päivystykseen tulee päihtyneille oma tilansa, jossa he saavat olla rauhassa ja hyvässä valvonnassa. Siellä on tarkoitus olla myös oma hygieniatila päihtyneille. Päihtyneet on päivystyksessä lisääntynyt ryhmä, joka on haastava, Seppälä kertoo.

— Kyseessä ei kuitenkaan ole varsinainen selviämisasema, vaan paikkoja päihtyneille potilaille, jotka tarvitsevat myös terveydenhuollon seurantaa.

Ylilääkäri Santeri Seppälä: "Päivystysjärjestelmässä on todella paljon päihtyneitä"

Seppälä kertoo, että päihtyneet potilaat kuormittavat päivystysjärjestelmää.

Hänen mukaansa elokuussa oli selkeä piikki päihtyneiden määrässä Mikkelin keskussairaalan päivystyksessä. Tuolloin päivystyksessä kävi 150 potilasta päihtymyksen vuoksi. Heitä oli 27 prosenttia enemmän kuin elokuussa 2017.

Seppälän mukaan keskimäärin päivystykseen tulee noin 100 potilasta kuukausittain päihtymyksen vuoksi.

— Päivystysjärjestelmässä on todella paljon päihtyneitä. Esimerkiksi kesän mukavat kelit näkyivät kuormituksessa. Kun laitamme potilaan toimintakyvyn luokkaan päihtynyt, heitä on seurattava päihtymystilansa vuoksi, Seppälä täsmentää.

— Lisäksi ovat ne tyypilliset tapaukset, joissa ihminen on kaatunut humalassa ja loukkaantunut. Eritoten viikonloppuöisin päivystykseen tulee paljon loukkaantuneita päihtyneitä.

Seppälä kertoo, että päivystyksestä ihmiset ohjataan joko putkaan tai katkaisuhoitoon päihtymystilan niin vaatiessa.

— Koska Mikkelissä ei ole selviämisasemaa, vaihtoehtoina ovat putka tai päivystys.