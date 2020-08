Sosteri ei halua, että Mikkelin ja Essoten kanssa neuvotellaan – Arto Seppälä: "Tällainen ei ole hyvää keskustelukulttuuria"

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri haluaa lopettaa yhteistyöneuvottelut Mikkelin ja Essoten kanssa. Sosterin kuntayhtymähallitus linjasi asiaa tiistaina.

Sosterin hallitus näkee, ettei sillä ole tarvetta tai perusteita jatkaa soteuudistusta koskevia neuvotteluita, kun lainsäädännön valmistelu on kesken. Se on tyytyväinen lakiesityksen tekstiin, jossa Sosterin alueen kunnat on sijoitettu Pohjois-Savon maakuntaan.

Kuntayhtymän hallitus päätti asian lisäpykälässä. Neuvottelut yhteistyöstä on käyty Savonlinnan kaupungin käynnistäminä ja virkamiestasolla. Tarkoitus oli hakea ratkaisua sotepalveluiden järjestämiseen koko Etelä-Savon maakunnassa. Ensimmäinen neuvottelu käytiin viikko sitten 20. elokuuta.

"Tämä kuvastaa laajemminkin Sosterin toimintatapaa"

Mikkelin kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja Essoten hallituksen varapuheenjohtaja Arto Seppälä (sd.) kummeksuu Sosterin toimintatapaa.

– Jos yhdessä todetaan, että asioista neuvotellaan, yhdessä pitäisi myös päättää, että neuvottelut lopetetaan. Tämä kuvastaa laajemminkin Sosterin toimintatapaa. He eivät kanna vastuutaan siitä, että pyrittäisiin löytämään yhteisiä ratkaisuja. Tällainen ei ole hyvää keskustelukulttuuria, Seppälä sanoo.

Seppälä ihmettelee myös sitä, että Sosteri ikään kuin kävelee suurimman omistajakuntansa yli.

– Toivon, että Savonlinnan kaupunki omistajana pakottaisi Sosterin jatkamaan neuvotteluita.

Sosterin hallitus hyväksyi kokouksessa osaltaan myös valtioneuvostolle lähetettävän lausunnon sotelakiluonnokseen. Hallitus kertoo selvästi, että Itä-Savo haluaa soteuudistuksessa osaksi Pohjois-Savoa.

Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen (kesk.) perustelee tiedotteessa linjaa tutusti sillä, että Savonlinnan keskussairaalan palvelut voitaisiin pidemmällä aikavälillä turvata vain yhteistyössä Kuopion yliopistosairaalan kanssa.

Lausuntoaikaa on vielä kuukausi

Hallituksen sote- ja maakuntauudistusta koskeva lakiluonnoksen lausuntoaika päättyy 25. syyskuuta. Lakiluonnoksessa Itä-Savon neljä kunta – Savonlinna, Enonkoski, Rantasalmi ja Sulkava – siirtyisivät osaksi Pohjois-Savon maakuntaa. Uudistuksen vastuuministeri Krista Kiuru (sd.) on kuitenkin sanonut, että tasavertaisena vaihtoehtona uudistuksessa on kuntien säilyminen osana Etelä-Savoa.

Soteyhtymä Essoteen kuuluvat Mikkelin ja Pieksämäen seutujen kunnat ovat vastustaneet Itä-Savon lähtöä.

Lakiluonnokseen ottavat kantaa myös Pohjois-Savon maakunnan kunnat ja kuntayhtymät. Pohjois-Savon keskustapiiri on jo ottanut kielteisen kannan Itä-Savon siirtymiseen muun muassa taloudellisilla perusteilla.

Tulevana perjantaina Mikkelissä pidetään viranhaltijoille ja päättäjille tarkoitettu sote- ja maakuntauudistuksen esittely- ja keskustelutilaisuus. Siihen osallistuu myös perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru.